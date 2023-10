Jeep Compass: ecco come sarebbe in ‘Renegade Edition’

Jeep Compass ancora per molti anni è destinata ad essere un modello fondamentale tra quelli che faranno parte della gamma della casa automobilistica americana. La vettura attualmente viene prodotta in diversi stabilimenti di Stellantis sparsi per il mondo e la sua gamma dispone di numerose versioni. La sua erede sarà prodotta sempre a Melfi a partire dal 2025 e c’è grande curiosità di sapere come sarà e se si chiamerà anche così. Nel frattempo sul web qualcuno ha deciso di immaginare quello che potrebbe essere il design di una ipotetica Renegade Edition. Si tratta di una versione del SUV pensata appositamente per il fuoristrada. Questo render è stato pubblicato su Instagram da Bimble Designs.

Ecco come sarebbe una ipotetica versione Renegade Edition della Jeep Compass

Jeep Compass Renegade Edition è più di un semplice nome, dall’elegante portapacchi 3D con lampade ausiliarie, cerchi personalizzati e ruote a basso profilo fino alla sorprendente presa d’aria del cofano, paraurti personalizzato e fari DRL personalizzati che si diffondono sulla faccia dell’auto, ogni dettaglio è stato meticolosamente progettato per realizzare questo concetto davvero indimenticabile.

Lo spoiler personalizzato sul retro migliora l’aerodinamica, mentre l’ampia posizione assicura che il veicolo comandi la strada come nessun’altra. Non possono mancare le luci di pericolo personalizzate sul retro, sono un’opera d’arte. Gli scarichi a punta in titanio forniscono la perfetta sinfonia di suono per abbinare la potenza sotto il cofano, rendendo ogni corsa un brivido.

Insomma si tratta sicuramente di una ipotesi molto interessante a proposito di una futura versione di Jeep Compass che ovviamente è destinata a rimanere solo ed esclusivamente una creazione digitale di un designer indipendente ma che ci offre spunti interessanti su questo modello che dopo una lunga e ricca carriera sul mercato si appresta a lasciare spazio ad una nuova generazione che sicuramente stupirà molto appassionati e addetti ai lavori quando finalmente arriverà sul mercato tra un paio di anni.