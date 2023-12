Nuova Lancia Gamma: sale l’attesa per l’auto elettrica made in Italy

La nuova Lancia Gamma sarà la futura top di gamma di Lancia. Il debutto di questa auto è previsto per il 2026 e sappiamo già che sarà prodotta a Melfi. L’impianto sarà riconvertito per fabbricare i modelli che usano la piattaforma modulare Stla medium, e la nuova Lancia avrà similitudini stilistiche con la Jeep Compass e altri veicoli venduti sotto i marchi Opel e DS.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla futura ammiraglia di Lancia: la nuova Lancia Gamma debutterà nel 2026

La nuova Lancia Gamma sarà dunque un’auto elettrica made in Italy, la prima del nuovo corso di Lancia se si considera che la nuova Lancia Ypsilon che sarà lanciata a febbraio sarà prodotta in Spagna a Vigo. Per il momento sulla futura ammiraglia di Lancia abbiamo poche informazioni: i dirigenti della Lancia hanno confermato solo il nome e la piattaforma, senza aggiungere ulteriori dettagli, ma hanno sottolineato l’importanza dello stile. La Ypsilon anticipa in parte ciò che vedremo presto, e la Delta seguirà lo stesso approccio stilistico.

Secondo le informazioni recenti, la nuova ammiraglia della casa italiana, lunga circa 4,7 metri, non si limiterà a richiamare il nome del suo predecessore, ma adotterà anche la disposizione fastback a due volumi. Molte caratteristiche della Concept Lancia Pu+Ra HPE saranno presenti nella nuova Lancia Gamma, come suggerito nella nostra simulazione digitale: potrebbe tornare il tema della veneziana, visibile nel vetro posteriore e nel montante.

Per quanto riguarda i motori della nuova Lancia Gamma sappiamo che sarà solo elettrica e non ci saranno dunque versioni a combustione come invece avverrà con la nuova Lancia Ypsilon. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà un’autonomia fino a 700 km nelle versioni più prestanti. Molto probabilmente l’auto avrà anche una variante ad alte prestazioni HF come del resto anche la Ypsilon e la Delta che invece vedremo nel 2028. Nei prossimi mesi si attendono importanti aggiornamenti su questa auto che dovrebbe avere molto mercato in Europa dove la vettura potrebbe avere le caratteristiche giuste per sfondare nel segmento premium.