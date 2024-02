Nuova Lancia Delta e Alfa Romeo Giulietta a Pomigliano al posto di Fiat Panda?

Hanno fatto molto rumore ieri le parole del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares che ha confermato che a Pomigliano Fiat Panda quando uscirà di scena dopo il 2026 sarà sostituita da un altro modello altrettanto popolare. Ovviamente queste parole hanno scatenato la fantasia di molti che hanno provato ad ipotizzare quale auto potrebbe venire prodotta in quella fabbrica dal 2027 in poi al posto della Panda che in questi suoi ultimi anni di carriera cambierà nome diventando la Pandina. Tra le auto ipotizzate anche vetture di Lancia e Alfa Romeo.

Nuova Lancia Delta e Alfa Romeo Giulietta saranno le auto che prenderanno il posto di Fiat Panda a Pomigliano?

La sostituzione di un’auto che ha raggiunto volumi di vendita così elevati è certamente una sfida impegnativa. Trovare un modello in grado di raggiungere e mantenere il successo della vettura precedente richiederà una combinazione di fattori, tra cui prestazioni, design, affidabilità, prezzo e adattabilità alle esigenze del mercato italiano. Considerando il contesto attuale, potrebbe essere difficile prevedere esattamente quale modello potrebbe emergere come il nuovo leader delle vendite. Questo fa pensare che addirittura possano essere due le auto che prenderanno il posto di Fiat Panda a Pomigliano.

Qualcuno ipotizza che la nuova Lancia Delta e la futura Alfa Romeo Giulietta che forse si chiamerà nuova Alfetta possano essere le maggiori indiziate a prendere il posto di Panda a Pomigliano. Questo in quanto si tratta di due modelli di cui al momento non si conosce ancora il luogo di produzione. Per la verità il ritorno di Giulietta non è ancora certo al 100 per cento anche se in diverse occasioni è stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato a parlarne. Le due auto ovviamente avrebbero molte cose in comune tipo stessa piattaforma, stessa gamma di motori etc. Insomma a Pomigliano con loro si potrebbe ripetere quanto fatto già con Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet.

In questo caso bisognerebbe adeguare la linea di produzione di Pomigliano alla nuova piattaforma STLA Medium che sarà adottata dalle due auto. La prima ad arrivare, se questa voce troverà conferma, sarebbe la nuova Giulietta il cui debutto potrebbe avvenire entro fine 2027. Per quanto riguarda invece la nuova Lancia Delta la sua presentazione è fissata per il 2028 dunque sarà quello anche l’anno di lancio sul mercato. Vedremo dunque se queste supposizioni troveranno nei prossimi mesi qualche conferma.