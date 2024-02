Fiat Panda: chi prenderà il suo posto a Pomigliano?

Fiat Panda nella versione attuale sarà prodotta fino alla fine del 2026 presso lo stabilimento Stellanis di Pomigliano. A quanto pare la vettura cambierà nome diventando Pandina per differenziarsi dalla nuova Fiat Panda che sarà un crossover di segmento B lungo circa 4 metri che invece sarà prodotto da Stellantis a Kragujevac in Serbia.

Quale auto arriverà al posto di Fiat Panda per garantire la piena occupazione a Pomigliano?

Oggi Carlos Tavares ha dato rassicurazioni importanti a proposito del futuro dello stabilimento Stellantis di Pomigliano confermando che Fiat Panda sarà prodotta fino al 2026 e che la vettura quando uscirà di scena sarà rimpiazzata da un nuovo modello che sarà in grado di garantire alla fabbrica campana di Stellantis di raggiungere la piena capacità produttiva assieme ad Alfa Romeo Tonale e a Dodge Hornet.

L’arrivo di questo misterioso modello in sostituzione di Fiat Panda sarebbe una conseguenza dell’imminente accordo tra governo italiano e Stellantis per il raggiugimento nel lungo periodo dell’obiettivo di 1 milione di auto prodotte all’anno in Italia. Dunque sono in tanti a domandarsi quale auto sarà in grado di rimpiazzare la Panda che è l’auto più popolare in assoluto in Italia per via di un rapporto qualità prezzo davvero notevole che la rende da anni l’auto più venduta in assoluto nel nostro paese.

In tanti si domandano dunque quali novità arriveranno per lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania. Se si tratterà di un modello del tutto inedito o se qualche auto già annunciata e che dovrebbe essere prodotta all’estero sarà spostata a Pomigliano. Per il momento nessuno è in grado di rispondere a questa domanda ma è probabile che nel corso dei prossimi mesi possa emergere qualche indizio in più sulla futura erede di Fiat Panda sulle linee di produzione di Pomigliano dal 2027 in poi.