Fiat Pandina affiancherà la nuova Fiat Panda a breve

Nuova Fiat Panda farà il suo debutto l’11 luglio 2024. La vettura nascerà su piattaforma smart car e sarà prodotta in Serbia. Questa vettura per alcuni anni verrà venduta con la versione attuale di Panda, che per evitare confusione cambierà nome e si chiamerà Fiat Pandina. Questo a causa del fatto che avrà dimensioni più compatte rispetto alla futura generazione che nascerà in Serbia. Infatti la nuova Fiat Panda tornerà sul mercato nelle vesti di crossover di segmento B lungo circa 4 metri e dalle forme squadrate.

Fiat Pandina affiancherà la nuova Fiat Panda nella gamma di Fiat almeno per un paio di anni

L’attuale Panda che invece sarà chiamata Fiat Pandina continuerà ad essere prodotta a Pomigliano almeno sino alla fine del 2026. Questa vettura con il lancio del restyling sarà ribattezzata con il nome di Pandina. La nuova Fiat Panda sarà venduta sia in versione elettrica al 100 per cento che ibrida. La vecchia Panda dovrebbe continuare con le attuali motorizzazioni che saranno aggiornate con il restyling che sarà svelato nei prossimi mesi e che porterà questo cambio di nome.

Nuova Fiat Panda e Fiat Pandina dunque dovrebbero rappresentare nei prossimi anni due tra i modelli più importanti tra quelli presenti nella gamma di Fiat quanto meno in termini di vendite e di quote di mercato. Entrambe saranno auto essenziali con un rapporto qualità prezzo elevato. La nuova Fiat Panda dovrebbe avere una versione elettrica intorno ai 20 mila euro con autonomia di circa 300 km grazie alla piattaforma smart car e alle batterie LFP.

Nei giorni scorsi di questa auto vi abbiamo mostrato alcune immagini provenienti dai brevetti che per sommi capi dovrebbero aver anticipato quello che sarà lo stile di questo atteso modello che sarà venduto anche in Nord Africa e in America Latina. In questo ultimo mercato potrebbe cambiare nome e trasformarsi in nuova Fiat Argo.