Stellantis &You continua a crescere dopo due anni di attività

Stellantis &You, Sales and Services – risultato della fusione di PSA Retail e Motor Village (rispettivamente le divisioni retail del Gruppo PSA e del Gruppo FCA) – è uno dei principali attori della distribuzione automobilistica in Europa, offrendo un gamma di 11 marchi iconici in 200 punti vendita.

In due anni di attività, Stellantis &You ha rafforzato la sua posizione di gruppo di distribuzione europeo di riferimento

Da quando è stata fondata nel novembre 2021, Stellantis &You ha lavorato per integrare i team e unire i processi e i sistemi dei due gruppi da cui ha avuto origine. Basandosi sulla sua eredità, S&Y continua ad espandere la rappresentanza dei marchi Stellantis nei suoi nuovi punti vendita e sta ridimensionando le sue sedi nei 12 paesi in cui opera (in Europa e Marocco). Le sue attività coprono 11 marchi e cinque linee di business: vendita di veicoli nuovi, veicoli usati, servizi post-vendita, distribuzione di pezzi di ricambio e noleggio di veicoli.

Stellantis &You ha ridimensionato la propria presenza commerciale in Europa e Marocco negli ultimi tre mesi, con tredici nuove operazioni in sette paesi diversi: Belgio, Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Spagna e Marocco.

Il marchio Distrigo è particolarmente dinamico in Italia, con un rinnovamento del business dei ricambi: è in apertura un nuovo centro distributivo a Torino che si aggiunge a quello già esistente di Palermo, inaugurato a luglio; gli hub di Milano e Roma si stanno espandendo per consentire ai nostri clienti professionali di fare scorta di tutti i ricambi dei marchi Stellantis, oltre ai ricambi di Eurorepar, la nostra soluzione multimarca. Questa accelerazione proseguirà nel 2024 con l’apertura di almeno due Brand House, come al Gattamelata nel febbraio 2023.

Stellantis &You si avvale del know-how dei suoi 11.400 dipendenti, con anni di esperienza maturati nei due network da cui il marchio ha origine. La nostra esperienza nei componenti e nelle procedure del produttore garantisce una qualità ottimale per il nostro servizio post-vendita.

Parallelamente, Stellantis &You sta sviluppando servizi innovativi incentrati sul cliente: Nel maggio 2023, S&Y France ha introdotto gli appuntamenti di manutenzione, la riconsegna rapida del veicolo alla Gare de Lyon di Parigi, dove 241 clienti hanno già prenotato un posto per usufruire di questo nuovo servizio.

Lanciato due anni fa, il sito web www.stellantisandyou.com fornisce l’accesso agli inventari dei nostri 200 rivenditori in Europa e Marocco, per veicoli nuovi e usati. Abbiamo sviluppato un’esperienza cliente semplice con un percorso digitale al 100%, inclusa la consegna del veicolo a casa dei clienti in Francia. Dal 2022, secondo un approccio customer centric, monitoriamo la soddisfazione del cliente, anche attraverso un processo di e-reputation, utilizzando le valutazioni di Google dei nostri punti vendita. Grazie a questo rapporto diretto possiamo comprendere i nostri punti di forza e di debolezza e migliorare radicalmente il rapporto con i nostri clienti.

Roberta Zerbi – Vicepresidente senior vendite e servizi di Stellantis &You: “Sono orgogliosa di essere a capo di questa rete di vendita al dettaglio e di ricambi in continua evoluzione di proprietà di Stellantis. Incarna tutta l’energia e la concentrazione di un rivenditore attivo con decenni di esperienza al servizio dei clienti nei nostri punti vendita in Europa e in Marocco. Gli sconvolgimenti sperimentati nel settore automobilistico e le nuove tendenze di consumo rappresentano un’opportunità per rinnovare il modello di distribuzione automobilistica attorno a un viaggio phygital e per offrire le migliori soluzioni di mobilità sostenibile ai nostri clienti”.