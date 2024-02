Citroën lancia la nuova E-C3 in Italia da 49 euro al mese 

Citroën risponde alle esigenze di una mobilità elettrica accessibile a tutti con la Nuova E-C3, offrendola a soli 49 euro al mese. Questa iniziativa, denominata “Elettrico Sociale Citroën”, diventa ancora più conveniente grazie agli incentivi statali. La proposta per la Nuova ë-C3 si inserisce nel contesto più ampio del progetto Citroen Easy Go, che riflette l’impegno del marchio nella transizione verso una mobilità più sostenibile. Citroën, radicata nei valori di accessibilità, sostenibilità, semplicità e audacia, continua la sua tradizione di democratizzare la mobilità, come dimostrato dalla celebre 2CV. In un contesto complesso, Citroën fornisce soluzioni pratiche per superare le resistenze culturali verso il veicolo elettrico: canoni accessibili, facilità di ricarica domestica e, dopo tre anni, la libertà di decidere se restituire l’auto o effettuare un pagamento finale, anche attraverso un rifinanziamento.

Aperti gli ordini in Italia per la nuova E-C3 che può essere acquistata da 49 euro al mese

Citroën, con la Nuova E-C3, continua a sfidare le convenzioni nel settore delle auto elettriche offrendo un modello accessibile e ricco di funzionalità. Progettata e prodotta in Europa, la Nuova ë-C3 si propone di rivoluzionare il mercato, offrendo prestazioni e caratteristiche al passo con le aspettative degli automobilisti più esigenti. Con un prezzo di partenza di 23.900 euro, esclusi gli incentivi statali, la variante You rappresenta l’ingresso nella gamma ë-C3, mentre la versione top di gamma Max parte da 28.400 euro.

Citroën presenta la Nuova E-C3, un’auto elettrica dal design moderno e accattivante, che offre versatilità e comfort senza compromessi. Con un’autonomia di oltre 300 km (ciclo combinato WLTP – in attesa di omologazione), la vettura di Citroen assicura un’esperienza di guida senza preoccupazioni. Gli interni offrono comfort ottimale con le sospensioni Citroën Advanced Comfort di serie, i sedili Citroën Advanced Comfort – disponibili sulla versione Max – con posizione di guida rialzata, la plancia innovativa C-Zen lounge e le dotazioni moderne per semplificare la vita quotidiana.

Ricordiamo infine che la gamma Nuova ë-C3 presenta due allestimenti: You e Max. Questa semplificazione agevola l’esperienza di acquisto online, offrendo un percorso intuitivo per il cliente. Inoltre, questa razionalizzazione della gamma permette prezzi di vendita più competitivi grazie all’ottimizzazione della produzione, degli approvvigionamenti e dei flussi logistici.