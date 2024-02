Chrysler Halcyon concept: svelata la prima auto su STLA Large

Martedì, Chrysler ha svelato la sua visione dei prossimi prodotti con una concept car innovativa chiamata Chrysler Halcyon, nel tentativo di riacquistare rilevanza nel mercato automobilistico, caratterizzato dalla scarsità di nuovi lanci di prodotti. La concept car, chiamata “Halcyon”, rappresenta un’auto sportiva elegante e proiettata verso il futuro, progettata per integrare tecnologie emergenti come la guida autonoma, nuovi materiali per le batterie e capacità di ricarica per i veicoli elettrici. Essa presenta un logo Chrysler aggiornato e altre caratteristiche di design che, secondo i funzionari dell’azienda, verranno trasferite nei veicoli di produzione.

Chrysler Halcyon: svelata la nuova concept car del marchio di Stellantis

Come precedentemente annunciato, la piattaforma su cui è stata sviluppata la Chrysler Halcyon è la nuova STLA Large del Gruppo Stellantis. Questa stessa configurazione di base sarà utilizzata anche per la prossima Dodge Charger Daytona elettrica. Proprio come la Dodge Charger Daytona elettrica, anche la Halcyon è dotata di un’architettura a 800 volt, come dichiarato dalla casa in questa fase iniziale. Inoltre, la carrozzeria presenta numerosi accorgimenti aerodinamici, tra cui un ampio passaggio nella parte anteriore dove l’aria viene convogliata attraverso la griglia e sopra il cofano.

L’aerodinamica è una parte fondamentale del design esterno della Halcyon, e un’ingegneria intelligente è stata implementata per rendere l’auto il più aerodinamica possibile. Una stretta fessura nella parte anteriore, che si estende in profondità nel cofano e nella base del parabrezza, aiuta a dirigere l’aria verso l’alto e sopra il tetto. Le telecamere posteriori montate su bracci sottili sostituiscono gli specchietti laterali tradizionali, proiettando le immagini sugli schermi all’interno dell’auto. Nella parte posteriore, il modulo del fanale posteriore e il diffusore posteriore possono estendersi verso l’esterno per allungare fisicamente la Halcyon durante la guida, migliorando ulteriormente l’aerodinamica.

Chrysler Halcyon è equipaggiata con Intelligenza Artificiale. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica, questa concept car di grandi dimensioni è dotata di guida autonoma di livello 4, caratterizzata dal fatto che il volante e la pedaliera possono ritrarsi completamente, consentendo al conducente di diventare semplicemente un passeggero durante il viaggio. Nella parte anteriore è presente un grande schermo trasparente che si estende da un montante all’altro, mentre è stato integrato un head-up display a schermo intero per fornire informazioni ai passeggeri, sia che stiano guidando o meno. Per alimentare il veicolo, infine, è stata utilizzata una batteria al litio-zolfo, la cui capacità non è stata specificata.

Chrysler descrive la nuova Chrysler Halcyon come una concept che sfrutta ampiamente l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza di guida altamente personalizzabile. In questa visione, l’auto è in grado di “prepararsi” autonomamente per il viaggio, considerando una serie di fattori che vanno dalle condizioni meteorologiche al calendario giornaliero, il quale è direttamente collegato al veicolo.

Tuttavia, i consumatori probabilmente dovranno attendere prima di poter acquistare una nuova Chrysler dotata di queste tecnologie o di qualsiasi caratteristica che possa richiamare la concept car. Dopo la cessazione della produzione della berlina Chrysler 300 l’anno scorso, l’unico modello attualmente offerto dal marchio è il minivan Chrysler Pacifica, disponibile anche in versione ibrida plug-in. Al di là di eventuali aggiornamenti al minivan, Chrysler, ora parte di Stellantis dopo la fusione tra Fiat Chrysler e il gruppo automobilistico francese PSA Group, non prevede di introdurre un nuovo veicolo fino all’anno prossimo.

Christine Feuell, CEO di Chrysler, che ha assunto la guida del marchio nel settembre 2021, ha dichiarato che l’azienda prevede di lanciare una tale gamma di veicoli “in rapida successione” dopo il debutto del crossover elettrico il prossimo anno. “Halcyon propone soluzioni di mobilità innovative e sostenibili che integrano la tecnologia e forniscono valore ai clienti, garantendo al contempo ‘Harmony in Motion’.” Chrysler aveva in programma di presentare la nuova Chrysler Halcyon alla fiera tecnologica CES di gennaio, ma Stellantis ha cancellato quei piani insieme ad altri eventi per risparmiare capitale.