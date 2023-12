Chrysler Pacifica ottiene il punteggio più alto possibile nei crash test di IIHS

Chrysler Pacifica 2023 ha ottenuto la valutazione Top Safety Pick dall’Insurance Institute of Highway Safety (IIHS) per il 2023. La Pacifica è stata classificata “Good” – la valutazione più alta possibile – nei test IIHS che simulano tre dei tipi più comuni di incidenti nel mondo reale: Impatto frontale con piccola sovrapposizione lato conducente, Impatto frontale con piccola sovrapposizione lato passeggero e impatto frontale con sovrapposizione moderata

Chrysler Pacifica: il minivan ha ottenuto la valutazione TOP SAFETY PICK dall’Insurance Institute of Highway Safety

La robusta struttura della carrozzeria di Chrysler Pacifica, che presenta molteplici qualità di acciaio tra cui Advanced High-strength e Ultra-high strength, hanno contribuito a questi risultati. “La Chrysler Pacifica è il minivan americano più premiato da 7 anni consecutivi e nel 2023 la nostra vettura si distingue tra i minivan con le sue 97 dotazioni di sicurezza e protezione di serie e la sua rinomata versatilità”, ha affermato Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler. “Il pacchetto complessivo offre il livello superiore di fiducia che i consumatori desiderano e meritano”.

La frenata automatica di emergenza per pedoni (AEB) è tra le caratteristiche di sicurezza di serie sulla Chrysler Pacifica 2023. È anche una tecnologia essenziale per qualificarsi per la classificazione IIHS Top Safety Pick.

L’IIHS ha rivisto il suo sistema di classificazione nel 2020 per includere una maggiore enfasi sull’AEB e sulla funzione dei fari. La Chrysler Pacifica 2023 è dotata di fari a LED di serie, insieme a luci di marcia diurna, fendinebbia e luci posteriori che beneficiano della tecnologia LED. Il LED fornisce un fascio di luce bilanciato che riduce al minimo l’abbagliamento del traffico in arrivo. Ulteriore miglioramento della proposta di valore della Pacifica è la sua funzionalità. È l’unico minivan del Nord America con sedili Stow ‘n Go della seconda fila, che offrono comodità di ripiegamento sul pavimento e disponibile la trazione integrale (AWD). Dunque ancora delle ottime notizie per il gruppo Stellantis dal Nord America.