Chrysler condivide il teaser finale della nuova concept car prima del debutto di domani

Chrysler ha rilasciato un teaser finale che presenta in anteprima una nuova concept car elettrificata che offre una combinazione di tecnologia senza soluzione di continuità e prestazioni elettriche a batteria che lavorano in armonia con un design puro, aerodinamico e ispirato alla sostenibilità. La presentazione del concept lungimirante potrà essere vista online su chrysler.com il 13 febbraio 2024, a partire dalle 5:01 ET.

Terzo e ultimo teaser prima del debutto di domani della nuova concept car di Chrysler

Il nuovo concept sarà presumibilmente a propulsione totalmente elettrica, sebbene non ci siano conferme definitive in merito. Tuttavia, è importante considerare il piano Dare Forward 2030 delineato dal CEO Carlos Tavares. Questo piano prevede di offrire una gamma completamente composta da veicoli elettrici al 100 per cento in Europa e al 50 per cento negli Stati Uniti d’America. Alla luce di ciò, diventa evidente che le decisioni future relative a Chrysler sono strategicamente cruciali, tenendo conto di questa direzione verso la mobilità elettrica.

Anche se i dettagli sul prossimo concept elettrico di Chrysler sono ancora scarsi, un’anteprima divulgata dall’azienda suggerisce un tema ambizioso, potenzialmente associato al nome “Halcyon”. Le speculazioni sul design del concept sono molteplici, con alcuni esperti che ipotizzano l’adozione di un tetto solare, una caratteristica che potrebbe rappresentare un nuovo standard di sostenibilità nel settore automobilistico. Vedremo dunque domani che novità arriveranno a proposito di questa attesa novità che riporterà il marchio americano di Stellantis al centro delle attenzioni dopo un lungo silenzio che in passato aveva fatto anche pensare al peggio per il celebre brand automobilistico americano.