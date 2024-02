Nuova Fiat Multipla: potrebbe avere questo design il futuro minivan della casa italiana?

Nuova Fiat Multipla potrebbe diventare realtà nel 2025. Questo almeno secondo indiscrezioni dei soliti bene informati che affermano che il prossimo modello di Fiat ad arrivare nella sua gamma dopo la nuova Fiat Panda che debutterà a luglio potrebbe avere proprio questo nome. Si tratterebbe di un crossover di segmento C lungo circa 4,3 metri che avrebbe molto in comune con la nuova Fiat Panda a partire dalla stessa piattaforma fino ad arrivare alla medesima gamma di motori.

Nuova Fiat Multipla: un designer indipendente ha immaginato così l’aspetto di una futura versione del celebre minivan di Fiat

La nuova Fiat Multipla come detto arriverà entro il 2025 e sarà prodotta da Stellantis nel suo stabilimento di Kenitra in Marocco. Questa auto rappresenterà la seconda vettura di una nuova famiglia di auto di Fiat che si contrapporrà alla gamma 500 e che arriverà con il debutto della nuova Fiat Panda. A proposito di questa auto segnaliamo che nei giorni scorsi il designer Marco Maltese conosciuto anche come Maltese Design ha fornito la propria interpretazione di una futura Multipla. Più che un crossover di segmento C qui la vettura è stata immaginata come una sorta di reinterpretazione dello storico minivan di Fiat. Ci sono anche elementi in comune con la concept Twingo. Sicuramente il risultato è molto piacevole esteticamente parlando.

Guardando con attezione questo render della nuova Fiat Multipla notiamo come il profilo mantenga la suddivisione caratteristica in due parti, ma presenta notevoli aggiornamenti come una linea posteriore più affilata e una carrozzeria più scolpita. Le ruote più grandi, con disegno a tre razze, accoppiate a un assetto più basso e largo, conferiscono alla ipotetica futura vettura di Fiat un aspetto sportivo e stabile. Inoltre, le tipiche unità di illuminazione montate sotto il parabrezza sono state sostituite da LED più sottili a forma di Y, mentre i fari principali, pur mantenendo la forma rotonda, sono ora posizionati in avanti rispetto al muso.

Altre caratteristiche interessanti includono le maniglie delle porte sottili posizionate alla base dei finestrini laterali, suggerendo l’idea di porte controvento. Inoltre, i parafanghi posteriori pronunciati e il profilo aerodinamico del lunotto posteriore, che si integrano perfettamente con i finestrini laterali, contribuiscono al design complessivamente distintivo. Insomma sicuramente un’ipotesi molto interessante a proposito di una nuova Fiat Multipla.