Nuova Fiat Panda: nuova ipotesi di design dopo le immagini dei brevetti

Nei giorni scorsi sul web sono apparse delle immagini provenienti da un brevetto pubblicato da Stellantis nel 2021 che secondo molti anticipavano le immagini della nuova Fiat Panda che farà il suo debutto nel corso del 2024 e più precisamente nel mese di luglio. Queste immagini anticipavano gli esterni dell’auto ma anche alcuni dettagli relativi agli interni.

Nuova Fiat Panda: un nuovo render basato sulle immagini dei brevetti apparse nei giorni scorsi

Sulla base di queste immagini il sito Carscoops nei giorni scorsi ha pubblicato un nuovo render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo della nuova Fiat Panda che vedremo tra pochi mesi. Le immagini ufficiali del brevetto mostrano che il concept Centoventi della Fiat del 2019 era più di un semplice esercizio di stile da salone automobilistico.

Sebbene molte cose siano cambiate negli ultimi cinque anni, in particolare nella vista di profilo, i volti sono stranamente simili. Ma invece delle luci quadrate inserite nel paraurti, come visto nel concept, la versione reale avrà luci rettangolari, oltre a una configurazione DRL rivista che consente una barra luminosa DRL trasversale – qualcosa che non era comune nella coda dell’ultimo decennio, ma ora sembra essenziale.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis, la stessa usata per la recente Citroen e-C3. L’auto sarà dotata di batterie LFP e arriverà sul mercato in versione ibrida e elettrica al 100 per cento. Questa seconda sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis per l’Europa.

Nuova Fiat Panda nella versione elettrica potrebbe costare poco più di 20 mila euro al netto di incentivi. La versione entry level che sarà ibrida potrebbe partire invece da 13 – 14 mila euro. Al momento non è ancora sicuro che le immagini di brevetto si riferiscano proprio alla futura Panda ma sembra molto probabile. Ricordiamo infine che questa auto per un paio di anni sarà venduta insieme all’attuale Panda nella gamma di Fiat.