FIAT consolida il legame con Torino, diventando partner del concerto del 24 giugno

FIAT non perde occasione per rafforzare il suo profondo legame con la sua città natale, Torino. Quest’anno, il marchio è orgoglioso di essere partner del concerto cittadino in occasione della festa del Santo Patrono, il 24 giugno. Con una storia profondamente intrecciata con il capoluogo piemontese, FIAT dimostra ancora una volta il suo incrollabile sostegno alla città che ne ha plasmato l’identità.

FIAT consolida il forte legame con la sua città natale, diventando partner del concerto di Torino in occasione della festa patronale del 24 giugno

Per l’occasione, i festeggiamenti includeranno un concerto in Piazza Vittorio Veneto, che culminerà in un emozionante spettacolo pirotecnico, rendendo omaggio alla città di Torino. Questo evento non solo metterà in risalto la vivace cultura locale, ma simboleggia anche il legame duraturo tra FIAT e questa città, mai così forte come oggi. Decenni di storia condivisa, innovazione e crescita hanno plasmato sia l’azienda che la città, trasformandole in potenti simboli del paesaggio italiano. Questa partnership continua a evolversi, radicata in valori condivisi e in una visione comune per il futuro.

Il concerto vedrà la partecipazione di una lineup di rinomati artisti italiani, che sarà annunciata a breve, oltre a una guest star internazionale: Shaggy. L’artista, che ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo ed è gestito da Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, ha un rapporto speciale con il brand, basato sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione. Recentemente, Shaggy ha celebrato il 30 ° anniversario del suo successo mondiale “Boombastic” registrandone una nuovissima versione intitolata “Boombastic (Fantastic)” e girando un video musicale che vede protagonista la Fiat Grande Panda, celebrando la lunga tradizione del brano e lo spirito di divertimento, libertà e innovazione del brand.

Allo stesso tempo, FIAT si è ispirata all’iconica canzone per creare il suo nuovo spot pubblicitario, lanciando la Grande Panda e diffondendo il messaggio “Life is Pandastic”. Il concerto segna il culmine di un percorso iniziato con la collaborazione con il celebre talent show “Amici”, di cui la Fiat Grande Panda è partner ufficiale.

Nelle ultime settimane, Fiat ha supportato giovani talenti emergenti nelle loro prime esibizioni pubbliche in diverse città italiane. Nell’ultima serata di “Amici”, l’ospite speciale Shaggy ha annunciato che si unirà alle “stelle” di “Amici” per esibirsi per la città di Torino, per i suoi cittadini e per un pubblico italiano più ampio. L’evento sarà trasmesso su Canale 5, celebrando il forte legame con la città e onorando la festa patronale di Torino, offrendo alla città e ai suoi cittadini un palcoscenico prestigioso sulla televisione nazionale. Il concerto sarà aperto al pubblico, gratuitamente, previa registrazione.