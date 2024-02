Nuova Fiat Panda: un video anticipa il suo aspetto definitivo?

Nuova Fiat Panda è la prossima grande novità che la casa torinese ha intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi mesi. Esattamente si pensa che possa essere luglio il mese giusto per il suo debutto. Nel frattempo nei giorni scorsi hanno fatto molto rumore le immagini trapelate da un brevetto depositato da Stellantis nel 2021 che fanno pensare si possa trattare proprio della nuova Panda.

Un video basato sui recenti brevetti emersi sul web ipotizza il design della nuova Fiat Panda

Sulla base di queste immagini ieri vi abbiamo mostrato un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo del modello. Oggi sul web è apparso un video che utilizzando il render del designer e creatore digitale Kleber Silva, basato su quei brevetti ha ipotizzato l’aspetto definitivo di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e arriverà sul mercato sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento. La sua produzione avverrà in Serbia a kragujevac per il mercato europeo, a Kenitra in Marocco per quello nordafricano e a Betim in brasile per quello dell’America Latina. La versione elettrica di questa auto sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis per l’Europa. Si ipotizza un prezzo non superiore ai 21 mila euro al netto di incentivi.

Nuova Fiat Panda che disporrà di batterie LFP nella sua versione elettrica dovrebbe dare origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà la nuova Fiat Multipla che debutterà l’anno prossimo e che sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Secondo recenti indiscrezioni le due auto dovrebbero essere davvero molto simili. Vedremo nei prossimi giorni quali altre notizie arriveranno a proposito di questa auto.