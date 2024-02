La Ferrari Roma Spider ora disponibile in un fantastico modello in scala 1:8

Amalgam Collection propone alla tentazione dei potenziali acquirenti una versione in scala 1:8 della Ferrari Roma Spider. Come sempre, l’atelier inglese punta all’eccellenza qualitativa della riproduzione. Negli scatti, in mancanza di riferimenti dimensionali, è difficile, specie per gli occhi meno allenati, distinguere il modellino dall’auto reale. Questo è il miglior complimento che si possa fare agli autori dell’opera. Del resto, lo sviluppo è avvenuto con cura maniacale, giovandosi dei progetti CAD originali e delle specifiche di prodotto girate direttamente dalla casa di Maranello.

Al resto ci pensa la professionalità degli artigiani di Amalgam Collection che, con pazienza certosina e abilità da grandi orologiai, riescono sempre a confezionare dei prodotti di straordinario splendore. Questa volta le loro attenzioni si sono orientate sulla Ferrari Roma Spider, un’auto votata ai piaceri della Dolce Vita nella dimensione reale. La riproduzione in scala 1:8 sembra quasi in grado di farle rivivere, tanto è il fascino che promana.

Ovviamente l’eccellenza ha un costo. Tradotto in cifre, qui si attesta sui 14.990 euro. Possono sembrare tanti per un modellino, ma sono perfettamente allineati alla magia dell’esecuzione, all’esclusività del prodotto e alla qualità dei materiali utilizzati. Chi lo volesse, potrà diluire il prezzo in 4 rate da 3.747,50 euro ciascuna. L’oggetto in esame non punta alle grandi masse. Anche questo fa parte della sua dimensione onirica, come accade del resto per l’auto di cui imita mirabilmente le fattezze.

Giusto, a questo punto, spendere due parole sulla vera Ferrari Roma Spider. Questa scoperta 2+ dispone di un’innovativa capote in tessuto a 5 strati, scelta in sostituzione dell’hard-top retrattile in metallo che aveva trovato spazio nelle California e nelle Portofino. Forse la scelta giusta per un modello che punta sul romanticismo, appunto in stile Dolce Vita. Il comfort promesso agli occupanti e al top, senza il rischio di fruscii nocivi o di infiltrazioni d’acqua a bordo, che farebbero male ai passeggeri e al lussuoso abitacolo di questa “rossa”.

Sotto il cofano anteriore trova accoglienza un motore V8 biturbo da 3.9 litri di cilindrata, con 620 cavalli all’attivo, espressi a 7500 giri al minuto. L’80% della coppia è già disponibile a 1900 giri al minuto. L’energia giunge al suolo, sulle ruote posteriori, con il supporto di un cambio DCT a 8 rapporti. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 3.4 secondi, mentre la punta velocistica si inoltra nel territorio dei 320 km/h. Superbo il suo splendore, che rivive nel modello in scala 1:8 di Amalgam Collection, in edizione limitata di 199 pezzi. Il committente può farsi realizzare la riproduzione secondo le sue specifiche. Ogni esemplare, lungo oltre 58 centimetri, è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani, che impiega 300 ore per portare a termine la missione. I materiali sono della migliore qualità.

Foto Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection