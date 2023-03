Ferrari Roma Spider: Siracusa scelta per lo spot | Video

Per lo spot della nuova Ferrari Roma Spider, la casa di Maranello ha scelto Siracusa. Diverse volte, negli ultimi anni, il marchio del “cavallino rampante” si è connesso alla città siciliana. Ricordiamo, così a memoria, lo shooting fotografico della California T, la Cavalcade e il nome dato ad uno dei colori del suo catalogo.

Il sole, il mare e le bellezze architettoniche di quel territorio, del resto, sono preziose tentazioni, cui è difficile resistere. Secondo quanto riporta la testata giornalistica SiracusaNews, teatro delle riprese è stata la zona Plemmirio, con i suoi scorci davvero suggestivi. Qui la Ferrari Roma Spider si è incastonata al meglio, con le note del suo fascino in stile “Dolce Vita”.

La nuova vettura, progettata non solo per mantenere, ma per esaltare le proporzioni impeccabili della coupé da cui discende, si offre alla vista con una silhouette di grandissima fluidità. Con lei, la capote in tessuto ritorna su una “rossa” a motore anteriore, dopo le coperture in metallo delle California e Portofino. L’elegante tetto sartoriale a cinque strati, con lunotto in vetro, è retraibile in 13.5 secondi e può essere comandato fino alla velocità di 60 km/h.

Screen shot da video Ferrari

Secondo gli uomini del “cavallino rampante” offre un isolamento acustico pari a quello di una copertura rigida a scomparsa. In questo modo l’auto recupera anche una dimensione più romantica, legandosi meglio alle produzioni del passato. Nessuna modifica, invece, sul fronte motoristico. Non era necessario. A garantire la spinta, quindi, provvede il “solito” V8 biturbo da 3.9 litri, con 620 cavalli di potenza, che assicura un alto livello prestazionale, in un quadro di classe senza tempo, emozioni di guida e comfort.

La Ferrari Roma Spider si giova di una trasmissione DCT a 8 rapporti, sempre molto efficiente e di notevole goduria durante la cambiata sportiva. Questa scoperta 2+, di grande pulizia formale nei lineamenti esterni, offre lo stesso approccio nell’abitacolo, i cui tratti sono modellati plasticamente, definendo un volume scultoreo in cui tutti gli elementi sono in continuità materica. Molto curata la veste aerodinamica del modello, che vanta un carico verticale, in situazioni di handling ad alta velocità, paragonabile a quello della versione coupé da cui deriva. Identiche le prestazioni.