Ferrari 296 GTS: Amalgam Collection svela la versione in scala 1:8

Scopriamo insieme una delle ultime creazioni di Amalgam Collection: la Ferrari 296 GTS. Parliamo di una delle vetture più prestigiose create da Ferrari, presentata lo scorso anno come versione cabrio della 296 GTB ibrida plug-in.

Con un prezzo di partenza di 289.830 euro in Italia, rappresenta un sogno irrealizzabile per molti. Tuttavia, finalmente è disponibile una versione “più accessibile” di questa supercar che mantiene la stessa qualità eccezionale grazie al progetto realizzato dall’azienda britannica. È in scala 1:8 e può essere acquistata online al prezzo di 13.995 euro.

Ferrari 296 GTS: ecco il modellino in scala 1:8 realizzato da Amalgam Collection

Il prezzo può sembrare elevato per un modellino in scala, ma questo non è un giocattolo. Ciò che vedete nell’immagine è una replica dettagliata della 296 GTS originale, sviluppata da Amalgam Collection dopo oltre 3000 ore di lavoro, utilizzando i disegni CAD originali della supercar, i codici di verniciatura e le specifiche dei materiali forniti dal costruttore di Maranello.

Ogni unità delle sole 199 disponibili richiede circa 300 ore per la creazione e l’assemblaggio di migliaia di componenti finemente ingegnerizzati e prodotti, inclusi componenti metallici lavorati a CNC.

Non solo. Dopo la realizzazione della Ferrari 296 GTS in scala, utilizzando anche immagini e disegni d’archivio di Ferrari, Amalgam Collection ha inviato il risultato finale al brand di Maranello per un’ispezione dettagliata.

Gli ingegneri e i designer della casa automobilistica modenese hanno verificato ogni mm del modellino per assicurare una completa accuratezza. La vettura, lunga 57 cm, è assemblata a mano dal team di Amalgam.

Nonostante il costo elevato, il prezzo di questo modello in scala non si avvicina nemmeno a quello della supercar reale. Come detto ad inizio articolo, per la 296 GTS, Ferrari chiede quasi 290.000 euro, rendendola quasi 21 volte più costosa del modello di Amalgam Collection.