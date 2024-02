Jeep a Cervinia per i 105XMasters: entusiasmanti attività sulla neve con la gamma 4xe Plug-In Hybrid

Si avvicina il secondo appuntamento con i 105XMasters Winter Tour, in programma questo fine settima a Cervinia (AO). Jeep sarà presente con la gamma 4xe Plug-In Hybrid. Si profilano delle entusiasmanti attività sulla neve, con una presenza importante del marchio statunitense in quota Stellantis.

La stagione 2024 dei 105XMasters Winter Tour ha preso le mosse a Prato Nevoso, nel weekend del 21 gennaio. Altre due tappe sono previste al Sestriere (24 e 25 febbraio) e a Moena (9 e 10 marzo). In totale, quattro appuntamenti di puro divertimento sul manto bianco, fra sport e grande musica.

Coerentemente con i suoi valori storici di passione, autenticità, libertà, avventura, il marchio Jeep partecipa all’adrenalinico tour di action sport in alcuni dei più bei comprensori sciistici italiani. Come dicevamo, la prossima tappa andrà in scena a Cervinia, in Valle d’Aosta, il 10 e 11 febbraio.

Foto Jeep

Qui il marchio d’oltreoceano metterà in vetrina la gamma di SUV Jeep 4xe Plug-In Hybrid, per suggestivi test drive sulla neve accanto a esperti istruttori. Nello specifico, il pubblico potrà testare a Cervinia le doti fuoristradistiche della gamma 4xe Plug-In Hybrid, quella con cui Jeep ha inaugurato il suo percorso verso la sostenibilità ambientale.

Con le varie Compass 4xe, Renegade 4xe, Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe, l’azione si esprimerà in un quadro naturalistico seducente, nell’ambito di una due giorni farcita di musica, snowboard, sci, snowbike e intrattenimento ad alta quota, grazie alla presenza di Radio 105. Uno scenario del genere non poteva che richiamare la presenza di Jeep, che ne condivide i valori adrenalinici e di libertà.

Il brand statunitense della galassia Stellantis gode di molti apprezzamenti per la sua gamma. A gennaio si è confermata la sua leadership sul mercato italiano, tra i SUV di ogni segmento e motorizzazione. La quota di penetrazione complessiva è stata del 5.13% sulla piazza del Belpaese, che equivale al sesto posto assoluto nel ranking di casa nostra.