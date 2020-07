Jeep Renegade e Compass: ecco le offerte per le versioni plug-in hybrid 4xe

Tra le principali novità che il gruppo FCA ha portato sul mercato nel corso della prima parte dell’anno troviamo le varianti plug-in hybrid, denominate 4xe, di Jeep Renegade e Jeep Compass. Si tratta delle prime ibride plug-in che FCA produce e commercializza nel nostro Paese. I due progetti ricoprono un ruolo chiave nel programma di elettrificazione dell’azienda e del Piano Italia.

Per le prime settimane di commercializzazione, Jeep prevede una serie di “offerte lancio” per le nuove Jeep Renegade e Compass 4xe. Le nuove ibride della casa americana, disponibili con un prezzo di listino pari a, rispettivamente, 38.500 Euro e 42.650 Euro, possono essere acquistate anche ricorrendo al finanziamento Jeep Excellence di FCA Bank.

In entrambi i casi, è previsto il pagamento di un anticipo (le varianti benzina e diesel sono disponibili con anticipo zero invece) oltre che di 43 rate mensili con la prima rata che sarà addebitata soltanto a gennaio 2021. Alla fine del pagamento rateale c’è una rata finale da pagare per riscattare definitivamente la vettura.

Le offerte per Renegade e Compass 4xe

Per quanto riguarda la Renegade 4xe, l’offerta valida sino alla fine del mese di luglio prevede un anticipo di 6.000 Euro e 43 rate mensili da 299 Euro con prima rata nel mese di gennaio del 2021. Da notare, inoltre, che nel prezzo è incluso l’Ecobonus da 2.500 Euro ottenibile con l’acquisto di un modello ibrido e con rottamazione di un veicolo usato. La Rata Finale Residua è pari a 19.526 Euro. L’offerta prevede TAN fisso 4,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 6,04% oltre ad un chilometraggio totale di 60 mila chilometri con costo supero pari a 0,10/km.

Per quanto riguarda, invece, la Compass 4xe, la promozione valida per il mese di luglio permette di acquistare il SUV ibrido con un anticipo di 6.000 Euro e con 43 rate mensili da 369 Euro (anche in questo caso la prima rata è prevista nel 2021). Anche in questo caso, nel prezzo è incluso l’Ecobonus. La Rata Finale Residua è di 22,458,80 Euro. L’offerta prevede TAN fisso 4,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 5,90% oltre ad un chilometraggio totale di 60 mila chilometri con costo supero pari a 0,10/km.

Per maggiori informazioni sulle offerte disponibili per le varianti ibride dei due modelli di casa Jeep è possibile consultare il sito ufficiale del marchio oppure recarsi in una delle concessionarie per scoprire tutte le promozioni a disposizione degli utenti.

Jeep Renegade e Compass 4xe: da cosa è costituito il sistema ibrido

Sia la Renegade che la Compass in versione 4xe possono contare su di un sistema ibrido costituito da un motore 1.3 turbo benzina abbinato ad un motore elettrico, collegato all’asse posteriore, da 60 CV. Il motore benzina montato dai due SUV di casa Jeep è disponibile in due varianti. Il modello base eroga 130 CV mentre la versione top, disponibile solo con gli allestimenti più ricchi, ne garantisce 180 CV.

In entrambi i casi, inoltre, il sistema ibrido è gestito da un cambio automatico a 6 rapporti ed è collegato ad un pacco batterie da 11,4 kWh in grado di offrire un’autonomia di circa 50 chilometri con la modalità di funzionamento a zero emissioni. In questa modalità, il motore benzina si disattiva e resta attivo esclusivamente il motore elettrico che, in abbinamento alle batterie, è in grado di offrire una buona autonomia di funzionamento per un utilizzo in ambito cittadino.

Lato prestazioni, infine, i SUV ibridi di casa Jeep presentano un’accelerazione 0 a 100 km/h completata in circa 7,5 secondi ed una velocità massima di 200 km/h. In modalità a zero emissioni, invece, la velocità massima viene limitata a 130 km/h.

La presentazione ufficiale delle ibride di Jeep

Ricordiamo che nel corso della giornata di oggi si è tenuto l’evento di presentazione delle nuove Renegade e Compass 4xe. Il video integrale della presentazione è disponibile sul canale YouTube di Jeep: