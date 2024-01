Jeep con la sua gamma 4xe protagonista dei 105XMasters

Il “Winter tour” di 105XMasters si inserisce nella fase principale delle quattro date ufficiali, dopo le prime due tappe preliminari a Canazei e Bardonecchia. La presenza del marchio Jeep è parte integrante di questo tour adrenalinico dedicato agli sport d’azione che coinvolge i rinomati comprensori sciistici italiani. L’evento si svolgerà il 20 e 21 gennaio nella località sciistica di Prato Nevoso (CN), che ospiterà anche le tappe della Coppa Italia di Snowboard.

A Prato Nevoso Jeep partecipa ai 105XMasters

Il weekend propone emozionanti attività sportive oltre allo snowboard, allo sci e allo snowbike, come l’Airboarding. Questa disciplina consente ai più coraggiosi di scendere le piste sdraiati su un bodyboard, un cuscino gonfiabile di alta tecnologia utilizzato per scivolare sulla neve. Il brand Jeep sarà presente a supporto degli appassionati sugli impianti, portando in pista l’intera gamma 4xe Plug-In Hybrid. I partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica di test drive sulla neve, guidati da esperti istruttori.

La tecnologia 4xe continua a ottenere il plauso degli automobilisti italiani, confermando il suo successo nel mercato Plug-In Hybrid. Il marchio ha chiuso il 2023 con un primato nella quota di mercato PHEV, attestandosi al 15,7% per l’intero anno e mantenendo saldamente la posizione di leader, in linea con i risultati positivi dei mesi precedenti. Il successo è attribuibile ai SUV Made in Italy, tra cui spiccano il Compass 4xe, il modello Plug-In Hybrid più venduto in assoluto in Italia, il Renegade 4xe, il modello PHEV più venduto nel segmento B-SUV, l’iconico Wrangler 4xe e la prestigiosa Grand Cherokee 4xe.

Jeep

Il divertimento nel Village di 105XMasters è un appuntamento imprescindibile, insieme a Radio 105 e alla presenza di Moko, dj Comollo e Mauro Dell’Olio. Questo animato spazio sulle cime delle Alpi cuneesi offrirà musica per l’intera giornata, dj set coinvolgenti, intrattenimento con animatori, ballerini di hip-hop e uno spettacolare après-ski. Dopo l’evento a Prato Nevoso, il Village si sposterà a Cervinia il 10 e 11 febbraio, successivamente a Sestriere il 24 e 25 febbraio, concludendo la sua tournée il 9 e 10 marzo a Moena.