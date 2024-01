È impossibile parlare del mercato dei SUV 4X4 del Brasile senza menzionare Jeep. Il marchio che è stato pioniere in questo segmento è anche quello che ha il maggior risalto sul mercato. Tanto da finire lo scorso anno al comando del segmento degli Sports Utility Vehicle con questo tipo di trazione, con una quota di segmento del 26,2 per cento e oltre 21 mila unità vendute, che corrispondono a oltre cinquemila unità di distacco dal secondo posto. tra i SUV.

Jeep ha chiuso il 2023 in Brasile con una quota del 26,2% delle vendite di 4×4 nel segmento dei SUV

“Jeep continua a sostenere la sua eredità con una gamma completa di SUV offerti in Brasile, soprattutto quando si tratta di 4X4, in cui il marchio non solo si consolida come la preferenza nazionale per gli appassionati di libertà e fuoristrada, ma rafforza anche la sua strategia di offrire i migliori veicoli per affrontare qualsiasi sfida, sia in città che fuori”, sottolinea Hugo Domingues, Vice Presidente del marchio Jeep per il Sud America. E non c’è da stupirsi, oltre ad essere un riferimento in materia, Jeep è uno dei marchi che investe di più e ha la maggiore copertura nel segmento dei SUV 4×4. Tanto che offre opzioni in B-SUV, C-SUV e D-SUV con Renegade, Compass e Commander.

Renegade, infatti, è l’unica nella sua categoria a offrire questo tipo di trazione. Più precisamente nelle versioni Serie S e Thailhawk, che simboleggiano la forza e l’eredità del marchio. Inoltre, entrambe le versioni offrono un’ampia lista di dotazioni di serie come l’HDC (Hill Descent Control), il selettore del terreno (Selec-Terrain), il sensore crepuscolare e pioggia, il sistema di parcheggio semi-autonomo (Park Assist), il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il 4×4 Jeep Active Drive Low, la piattaforma Adventure Intelligence, tra gli altri. La Jeep Renegade vanta inoltre, in tutte le sue versioni, il motore più potente della sua categoria.

Il SUV medio più venduto in Brasile, Compass è anche il più tecnologico prodotto nel Paese e uno degli unici a offrire la trazione 4×4 nel segmento. Sono quattro le versioni che offrono questo tipo di trazione, la Longitude 4X4, la Limited 4×4, la Thailhawk 4×4, tutte dotate di motore turbodiesel e la prima ibrida plug-in lanciata da Jeep nel Paese, la Compass 4xe.

Commander è inoltre dotata di trazione 4×4 con motore turbodiesel e di un ampio elenco di dotazioni tecnologiche, come le Off Road Pages (Track Information Assistant), oltre, ovviamente, a tutta l’abitabilità interna caratteristica del modello. L’auto a sette posti più venduta del paese sfida anche i percorsi fuoristrada con tutte le sue capacità Jeep.

E per finire, il Grand Cherokee 4xe, lanciato lo scorso anno. Il massimo dello stile e della raffinatezza di Jeep, unito a tutte le capacità off-road nella sua versione 4xe e anche la massima icona dell’universo trail, la Jeep Wrangler, che riunisce tecnologie uniche nel mercato brasiliano, come la disconnessione del barra stabilizzatrice, oltre ad altre caratteristiche che solo il modello offre.