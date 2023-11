Jeep Wrangler 4xe nominato Adventure Vehicle of the Year

La Jeep Wrangler 4xe 2024 continua a dimostrare perché le sue leggendarie capacità, l’impareggiabile libertà all’aria aperta, l’efficienza ai vertici della categoria e le caratteristiche e i comfort premium lo rendono il miglior veicolo avventuroso oggi disponibile, guadagnandosi il premio Adventure Vehicle of the Year 2024 al 14esimi premi annuali della Hispanic Motor Press (HMP).

Jeep Wrangler 4xe: l’ibrido plug-in più venduto negli USA conquista il premio Adventure Vehicle of the Year 2024

La giuria dell’HMP 2024 è composta da giornalisti automobilistici ispanici indipendenti, creatori di contenuti e influencer del settore selezionati dal comitato consultivo dell’organizzazione. Più di 20 membri della giuria provenienti da tutto il paese hanno valutato più di 100 nuovi veicoli nel 2023. La giuria valuta i veicoli in base alle loro caratteristiche, tra cui design generale, comfort, sicurezza, economia, manovrabilità, prestazioni, funzionalità, integrazione di infotainment, design degli interni, requisiti ambientali, soddisfazione del conducente e prezzo.

“In qualità di veicolo avventuroso dell’anno 2024 della Hispanic Motor Press, la nuova Jeep Wrangler 4xe 2024 soddisfa in modo schiacciante le esigenze dell’avventurosa comunità ispanica”, ha affermato Ricardo Rodriguez-Long, presidente e fondatore della Hispanic Motor Press. La maggioranza degli idei giudici di Motor Press hanno convenuto che questo SUV definisce lo standard dell’avventura, in grado di trasportare verso qualsiasi destinazione, che si tratti della spiaggia di Santa Monica o dei laghi alpini delle Sierras. Il nuovo schermo da 12,3 pollici del Wrangler 4xe 2024 e gli airbag laterali a tendina di serie, così come le sue tipiche porte rimovibili e gli ottimi ed efficienti 49 MPGe, lo rendono una scelta facile come il miglior veicolo avventuroso.

Ultima evoluzione del SUV più iconico e capace di fuoristrada al mondo, la nuova Jeep Wrangler 4xe 2024 aggiunge maggiori capacità, nuove tecnologie e funzionalità di sicurezza avanzate, il tutto rimanendo fedele alla formula Wrangler e offrendo la libertà di andare ovunque e fare Novità per l’anno modello 2024, la Jeep Wrangler 4xe offre un assale posteriore Dana full-float standard e un verricello Warn da 8.000 libbre installato in fabbrica, oltre al pluripremiato propulsore PHEV che eroga 375 cavalli, 50 km di autonomia completamente elettrica e 49 MPGe. All’interno del fuoristrada di Jeep, i clienti possono sperimentare maggiori caratteristiche di comfort e sicurezza, con un nuovo interno che include sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 direzioni, radio touchscreen Uconnect 5 da 12,3 pollici di serie. e airbag a tendina laterali standard nella prima e nella seconda fila.