Nuova Lancia Ypsilon HF: le sue prestazioni potrebbero stupire

Nuova Lancia Ypsilon HF è la versione top di gamma della futura generazione di Lancia Ypsilon che è stata ufficialmente confermata lo scorso anno dal numero uno di Lancia, il CEO Luca Napolitano. Questa auto è particolarmente attesa in quanto riporta sul mercato dopo molti anni la mitica sigla HF particolarmente amata dai fan del marchio e più in generale da tutti gli appassionati di motori.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Lancia Ypsilon HF che vedremo nel corso del 2025

La nuova Lancia Ypsilon HF dovrebbe essere completamente elettrica e potrebbe stupire per le sue prestazioni. Questo grazie al suo potente motore da 240 cavalli e ala trazione integrale. Si vocifera che questa auto potrà accelerare da 0 a 100 ikm orari in appena 5,8 secondi. Esteticamente parlando non ci dovrebbero essere molte differenze rispetto alla versione normale che debutterà tra pochi giorni a Milano. Si prevede inoltre che la vettura possa guadagnare qualche cm in più in larghezza.

A proposito di come potrebbe essere la nuova Lancia Ypsilon HF oggi vi mostriamo un recente render del designer e creatore digitale foggiano Salvatore Lepore che ha ipotizzato quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se e di cui nei prossimi mesi sicuramente avremo maggiori dettagli. Quello che sembra abbastanza certo a proposito di questa auto è che potrebbe stupire per le sue qualità.

Nuova Lancia Ypsilon HF dunque sarà la grande novità di Lancia per il 2025. Ricordiamo che la casa automobilistica piemontese, considerata da Stellantis come uno dei suoi tre brand premium al pari di Alfa Romeo e DS Automobiles nei prossimi anni lancerà altre due auto particolarmente attese: la nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028. Vedremo dunque a proposito di Lancia cos’altro emegrerà nelle prossime settimane.