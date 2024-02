Nuova Fiat Panda: primi indizi sugli interni?

Nuova Fiat Panda sta facendo parlare molto di se nelle ultime ore. Ieri sul web sono apparse alcune immagini provenienti da un brevetto depositato da Stellantis che fanno pensare proprio alla nuova generazione del celebre modello di Fiat che debutterà a luglio 2024. Oggi invece sono apparse sempre sul web le prime immagini di alcune parti di quelli che dovrebbero essere gli interni della nuova auto di Fiat. Ovviamente anche in questo caso non sappiamo con certezza se si tratta davvero della futura generazione di Panda ma anche in questo caso le probabilità sembrano essere abbastanza elevate.

Forse trapelati i primi indizi sugli interni della nuova Fiat Panda che debutterà a metà 2024

Tra i dettagli più riconoscibili nelle immagini in questione distinguiamo la caratteristica “mensola” sul lato del passeggero. Questo elemento ricorda da vicino quello presente sulla prima serie del veicolo, lanciata nel lontano 1980, e riportato anche nelle versioni successive del modello. Un altro omaggio alla prima generazione di Panda è rappresentato dal grande blocco rettangolare della strumentazione.

Questo elemento distintivo, che nel 2024 sicuramente ospiterà display digitali per l’infotainment e l’indicatore di velocità, richiama le caratteristiche del cruscotto degli anni Ottanta. In quel periodo, questo blocco comprendeva anche interruttori e leve per il riscaldamento, oltre alla bocchetta centrale dell’aria. Anche i pannelli porta sembrano evocare la prima Panda, con una sottile zona imbottita sopra la maniglia, simile alla fascia di tessuto dei disegni trapelati oggi. Tuttavia, va notato che questo stile è diventato comune a molti modelli automobilistici moderni.

Nuova Fiat Panda sarà un crossover lungo 4 metri che nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis e avrà molto in comune con la recente Citroen e-C3. la vettura avrà una versione ibrida entry level e almeno un paio di elettriche al 100 per cento. Tra queste ci dovrebbe essere una versione da circa 21 mila euro con 320 km di autonomia. Come abbiamo visto nelle immagini di ieri la vettura avrà uno stile da piccolo crossover squadrato oltre che alla Citroen e-C3 sono chiari i riferimenti alla concept Fiat Centoventi. Molto probabilmente questa auto avrà una versione più grande che forse si chiamerà nuova Fiat Multipla.