Nuova Fiat Panda: dai brevetti trapelano le prime immagini

Nuova Fiat Panda sarà svelata ufficialmente nel corso del prossimo mese di luglio. Nel frattempo però sul web sono apparse alcune immagini provenienti da un brevetto depositato da Fiat nel 2021 che sembrano essere proprio quelle dell’atteso modello che debutterà nel corso del 2024. Ovviamente non è confermato che si tratti proprio di lei anche se le somiglianze con quello che dovrebbe essere il design della nuova Panda sono evidenti. Ricordiamo che questa auto sarà gemella della Citroen e-C3 che è stata svelata in ottobre ed infatti l’auto di queste immagini e il modello francese si assomigliano molto.

Trapelate le immagini di brevetto della nuova Fiat Panda?

Per ora, non si può confermare se il veicolo mostrato in queste immagini sia effettivamente una prossima versione di serie della nuova Fiat Panda. Tuttavia, sembra improbabile che si tratti di un concept, considerando alcuni dettagli come la presenza di serrature sulle maniglie delle portiere. Altri elementi dell’auto, come gli specchietti retrovisori, sembrano anch’essi avvicinarsi al design di produzione.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda sarà realizzata su piattaforma Smart Car di Stellantis presso lo stabilimento di Kragujevac in Serbia. L’auto sarà prodotta anche a Kenitra in Marocco per il Nord Africa e a Betim in Brasile per l’America Latina. In questo ultimo continente potrebbe avere un nome diverso. Come è evidente da queste foto la vettura subirà un grosso cambiamento estetico rispetto all’attuale generazione che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano almeno fino alla fine del 2026.

Nuova Fiat Panda sarà una delle prime auto elettriche low cost con un prezzo di partenza di circa 21 mila euro. In gamma ci sarà spazio anche per alcune versioni ibride tra cui l’entry level che dovrebbe costare non più di 14 mila euro. Ci potrebbe essere spazio anche per un’altra versione elettrica ancora più economica che costerà meno di 20 mila euro e che con gli incentivi potrebbe costare meno di 10 mila euro. Sicuramente nelle prossime settimane trapeleranno ulteriori informazioni su questo atteso modello.