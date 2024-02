Nuova Opel Corsa: Irmscher svela la sua versione modificata

La nuova Opel Corsa 2024, modello chiave del brand tedesco, si distingue per il suo recente restyling che ne esalta l’estetica moderna e dinamica. Questa ultima generazione del modello ha beneficiato di un significativo upgrade estetico durante l’estate scorsa.

Particolarmente rilevante è l’apporto di Irmscher, il preparatore di riferimento per la casa automobilistica tedesca, che ha impreziosito ulteriormente la Corsa con un pacchetto di tuning davvero esclusivo. Questo pack, disponibile sia in Germania che in Spagna al costo di 750 euro, eleva sensibilmente l’attrattiva del veicolo.

Opel Corsa: Irmscher presenta un pacchetto esclusivo di modifiche per la nuova vettura

In particolare, Irmscher ha introdotto modifiche significative che includono delle sospensioni ribassate di 30 mm, un nuovo paraurti anteriore con uno spoiler sottile sul labbro anteriore, delle minigonne laterali specifiche, un pronunciato spoiler sul portellone posteriore e un diffusore installato sul paraurti posteriore. Questi elementi trasformano l’aspetto del veicolo, conferendogli sicuramente un’aria più aggressiva e sportiva.

L’aggiunta di adesivi decorativi sui montanti posteriori e di cerchi in lega da 18” (disponibili con design multirazza e con finitura nera o bicolore), arricchisce ulteriormente il profilo estetico della Corsa 2024. Questi dettagli si abbinano elegantemente con la verniciatura della carrozzeria, enfatizzando il carattere distintivo del modello.

Al di là delle modifiche estetiche, il preparatore tedesco offre anche un piccolo incremento di potenza per l’Opel Corsa 2024. Attraverso l’installazione di una unità di controllo motore con mappe specifiche, il veicolo guadagna 20 CV in più.

Questo upgrade è compatibile con tutte le versioni della nuova vettura, inclusa la Corsa Electric a zero emissioni. In teoria, quindi, adesso la vettura è in grado di offrire una potenza massima di 156 CV partendo dalla versione full electric da 136 CV.

Nonostante Opel non preveda di lanciare una versione più sportiva della Corsa, grazie alle modifiche di Irmscher, il veicolo ha acquisito un fascino e un dinamismo che non richiedono l’introduzione di una variante sportiva dedicata da parte del marchio di Stellantis. Le soluzioni di Irmscher si rivelano quindi un’alternativa efficace per gli appassionati desiderosi di distinguersi e valorizzare ulteriormente il loro veicolo.