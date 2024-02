Opel Corsa non si ferma più: la city car è leader di un altro mercato

Opel Corsa continua a rimanere popolare tra gli acquirenti di tutta Europa. Secondo i dati ufficiali, la supermini con il Blitz è stata l’auto più venduta in assoluto in Grecia nel 2023. Le nuove immatricolazioni di oltre 5.800 unità hanno dato alla Corsa una quota di mercato totale del 4,3 per cento e un’impressionante quota di segmento del 17,4 per cento della piccola vettura.

La popolarità di Opel Corsa non accenna a scemare

“Opel Corsa è sempre stata dotata di un convincente pacchetto di innovazioni e tecnologie all’avanguardia a prezzi accessibili. Questo rimane vero anche 40 anni dopo il lancio della targa. Questo successo riflette l’eccellenza di Opel e prevediamo un ulteriore slancio per il marchio Opel in Grecia”, ha affermato Polychronis Syngelidis, Presidente e CEO di Opel Hellas.

La continua popolarità della Corsa è stata il principale motore del successo commerciale di Opel in Grecia nel 2023. Il marchio con il Blitz ha raddoppiato le sue vendite complessive rispetto all’anno precedente ed è stato il secondo marchio di autovetture più popolare con una quota di mercato del 7,7 per cento.

All’inizio di quest’anno, Opel aveva già annunciato che la Corsa aveva difeso con successo il titolo di vettura piccola più popolare in Germania. Secondo i dati ufficiali pubblicati dall’Ufficio federale della circolazione stradale (KBA), la Corsa è stata per la terza volta consecutiva il veicolo più venduto nel segmento B nel 2023.

Altrove, la Vauxhall Corsa rimane altrettanto popolare nel Regno Unito, dove è stata la supermini più venduta per il terzo anno consecutivo, secondo i dati di immatricolazione delle nuove auto del 2023 pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Dalla sua presentazione nel 1982, sono state vendute in tutto il mondo oltre 14,5 milioni di unità della Corsa. L’anno scorso, Opel ha lanciato la nuova edizione del bestseller, con il caratteristico logo Opel Vizor, il design intuitivo dell’abitacolo, i nuovi fari Intelli-Lux LED Matrix e numerose altre tecnologie d’avanguardia. Nel premio “autonis” dei lettori di auto motor und sport, la Corsa è stata nominata “Miglior nuovo design del 2023” nella categoria “city car”.