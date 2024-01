Maserati: nel 2027 arriverà un nuovo SUV super lussuoso

Maserati ha reso pubblici nei giorni scorsi i suoi prossimi piani di elettrificazione, annunciando l’introduzione di un nuovo SUV di segmento E previsto per il 2027. Questo imponente SUV di lusso sarà completamente elettrico, e l’annuncio è stato accompagnato dalla notizia che la Quattroporte EV subirà un ritardo e sarà lanciata nel 2028.

I recenti piani di Maserati hanno svelato l’arrivo nel 2027 di un nuovo E-SUV super lussuoso

Il nuovo SUV di punta completerà la crescente gamma di veicoli elettrici di Maserati, che attualmente include la Grecale Folgore e la GranTurismo Folgore. Inoltre, la versione completamente elettrica dell’MC20 è prevista per il 2025. Con l’etichetta “segmento E”, il SUV si posizionerà come il modello di punta di Maserati, competendo con veicoli di lusso elettrici come il SUV Mercedes EQS e la futura Range Rover EV.

Sebbene non siano ancora disponibili dettagli specifici sul nuovo SUV elettrico, è probabile che mantenga i tratti distintivi delle attuali Maserati, come la tradizionale griglia larga e l’emblema del tridente prominente. Inoltre, il SUV seguirà la denominazione “Folgore”, in linea con il resto della gamma completamente elettrica di Maserati.

Data la dimensione del nuovo SUV elettrico, è probabile che utilizzi la nuova piattaforma STLA Large di Stellantis, la casa madre di Maserati. Questa piattaforma è progettata per una serie di veicoli elettrici Stellantis e si prevede che possa offrire fino a 800 km di autonomia grazie alla tecnologia della batteria sottostante. Tuttavia, è importante notare che la cifra effettiva potrebbe variare a causa di fattori come l’inefficienza aerodinamica e il peso del SUV Maserati. Nonostante ciò, con una batteria fino a 118 kWh, ci si aspetta che l’autonomia offerta sia comunque competitiva nel suo segmento.

Maserati sta chiaramente cercando di distinguersi come l’unico marchio di lusso all’interno del gruppo Stellantis. Questo suggerisce che le nuove auto elettriche di Maserati, compreso il prossimo SUV, avranno un posizionamento di lusso superiore rispetto agli altri veicoli del gruppo. Ciò potrebbe tradursi in un design e una sensazione più distinti, e potrebbe anche includere l’implementazione di tecnologie personalizzate che riflettono l’identità di lusso del marchio Maserati.