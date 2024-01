Nuova Maserati Quattroporte: la nuova generazione dell’ammiraglia arriverà nel 2028

Come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo Maserati ha fornito ulteriori dettagli sulla sua strategia per i veicoli elettrici. La casa automobilistica ha confermato ufficialmente che la nuova Maserati Quattroporte sarà lanciata nel 2028, ma ha indicato che alcuni altri modelli elettrici dovrebbero essere introdotti prima di questa data. Maserati ha delineato la sua roadmap per i veicoli elettrici, confermando che il primo modello ad essere lanciato sarà la GranCabrio Folgore, con presentazione entro la fine dell’anno. Questa sarà seguita dal lancio di una versione a zero emissioni dell’MC20 nel 2025, mentre un grande SUV elettrico, probabilmente una versione BEV del Levante, è previsto per il 2027. La nuova Maserati Quattroporte Folgore, la versione elettrica della berlina, sarà rilasciata nel 2028.

L’azienda ha sottolineato che tutti questi modelli saranno progettati, sviluppati e prodotti completamente in Italia. Dunque rinvio di qualche anno per la nuova ammiraglia che originariamente era stata prevista per il 2025 ma a quanto pare Stellantis ha rivisto i piani del suo brand di lusso forse anche per evitare di pestare i piedi ad Alfa Romeo. Infatti si vocifera di un ripensamento a proposito della nuova Quattroporte che inizialmente avrebbe dovuto sostituire anche la Ghibli ma che così facendo forse sarebbe stata troppo vicina alla futura ammiraglia di Alfa Romeo che come sappiamo vuole affermarsi come brand premium globale di Stellantis.

La nuova Maserati Quattroporte comunque è destinata ad essere la futura ammiraglia della casa automobilistica italiana e siamo sicuri che nei prossimi anni a proposito di questa auto arriveranno nuove informazioni. Sembra abbastanza probabile che anche la futura generazione di questo modello possa continuare ad essere prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Vedremo che novità arriveranno.