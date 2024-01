DS Automobiles alla ricerca di nuovi punti all’E-Prix di Diriyah

La seconda e la terza gara della stagione 10 del campionato mondiale ABB FIA Formula E si svolgeranno il 26 e 27 gennaio sul circuito cittadino di Diriyah (2,5 km) situato molto vicino alla capitale saudita. Con un risultato molto incoraggiante in Messico, DS Automobiles il team DS Penske si avvicina a questo doppio incontro con molta motivazione e un chiaro obiettivo di prestazione.

I protagonisti di questo nuovo incontro saranno ovviamente i piloti. L’unica coppia di campioni del mondo sulla griglia, Jean-Eric Vergne (titolato nel 2018 e 2019) e Stoffel Vandoorne (titolato nel 2022) vorranno sfruttare al meglio le DS E-TENSE FE23 sviluppate da DS Performance e realizzate per far brillare il know-how tecnologico di DS Automobiles. Le gare dell’E-Prix di Diriyah si svolgeranno il 26 e 27 gennaio 2024 alle 18:00 CET.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “Siamo tornati dal Messico abbastanza soddisfatti. Il duro lavoro svolto dall’intero team di DS Automobiles in preparazione alla stagione 10 ha dato i suoi frutti. L’obiettivo era migliorare rispetto all’anno precedente e ce l’abbiamo fatta. Le nostre vetture si sono comportate bene in qualifica e in gara. Adesso dobbiamo impegnarci ancora di più per salire sul podio. Diriyah sarà la prima doppia gara della stagione, una situazione che richiede sempre una preparazione specifica”.

“L’anno scorso non è stato un periodo facile per entrambe le nostre vetture. Oggi siamo consapevoli che il nostro potenziale è elevato e che possiamo sicuramente fare meglio. Possiamo addirittura trovare un posto tra i leader in termini assoluti. In ogni caso, dopo il Messico, il livello di motivazione di tutta la squadra è ottimo. Utilizzeremo quindi questa voglia di vincere e tutto il talento dei nostri piloti e del nostro team per disputare due grandi gare in Arabia Saudita“, ha concluso il numero uno del team controllato da DS Automobiles.