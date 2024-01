Fiat Professional: nel 2023 notevole aumento delle vendite in Polonia

Nel 2023, Fiat Professional ha registrato un notevole aumento del 7 per cento nelle vendite di veicoli nuovi destinati alle consegne, un tasso di crescita quasi il doppio rispetto alla tendenza generale del mercato polacco. Un totale di 7.413 veicoli commerciali Fiat sono stati immatricolati, posizionando il marchio tra i tre principali preferiti nel Paese per autocarri leggeri con un PTT fino a 3,5 tonnellate alla fine dell’anno precedente. In particolare, il Ducato ha mantenuto la sua posizione di leadership nella gamma utility Fiat, con 4.972 unità vendute, registrando un notevole aumento delle vendite dell’88 per cento. Questi risultati positivi sono stati aggiunti alle prime immatricolazioni dell’anno scorso, che hanno incluso i modelli Doblò, Scudo, Fiorino e Panda Van.

Fiat Professional sul podio in Polonia con 7.413 nuovi veicoli commerciali immatricolati nel 2023

Fiat Professional si distingue come leader globale nella produzione di veicoli commerciali, stabilendo gli standard di riferimento del settore. Tramite la sua eredità ultracentenaria, il marchio sviluppa e implementa soluzioni che non solo garantiscono quotidianamente maggiore affidabilità ed efficienza, ma si adattano anche al modo di vivere e lavorare in modo sostenibile dei suoi clienti. Un elemento chiave di questo progresso è la rivoluzione della mobilità elettrica nel settore dei veicoli commerciali, evidente nella più recente gamma Fiat Professional. Lo scorso autunno, sono state presentate le nuove generazioni di E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo, con le rispettive versioni a combustione previste per il 2024. Questi modelli non solo si distinguono per un design rinnovato, ma anche per avanzati sistemi di comunicazione ADAS e di assistenza alla guida, oltre a nuovi sistemi di propulsione elettrica altamente efficienti.

Fiat Ducato, uno dei veicoli più venduti, è stato soggetto a un continuo processo di innovazione per oltre 40 anni, superando le esigenze e le aspettative dei professionisti e delle aziende che fanno affidamento su di esso. La più recente generazione di E-Ducato si distingue in tre principali ambiti: offre l’autonomia più elevata della sua categoria, raggiungendo fino a 420 km nel ciclo WLTP grazie a una batteria da 110 kWh. Inoltre, presenta la ricarica più veloce dallo 0 all’80% presso una stazione di ricarica DC, con una potenza fino a 150 kW.

La sicurezza è massimizzata grazie a una gamma completa di sistemi di supporto alla guida ADAS, tra cui cruise control adattivo, assistente agli ingorghi e mantenimento della corsia. L’interfaccia HMI migliorata assicura un comfort di lavoro e una facile gestione dei dispositivi. La capacità di carico è la migliore della sua categoria, fino a 17 m3, con una portata massima di 1.500 kg. In alternativa alla trazione elettrica, sono disponibili motori diesel MultiJet collaudati ed efficienti, progettati per affrontare carichi pesanti. Insomma per Fiat Professional ottime notizie dalla Polonia.