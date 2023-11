Fiat E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo pronti per essere ordinati

Dopo il lancio ufficiale dei nuovi Fiat E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo 2024 e delle relative versioni ICE in occasione dello “Stellantis Commercial Vehicles Ambition Day”, sono ufficialmente aperti gli ordini per l’intera gamma nei principali mercati europei – Italia e Francia in testa, a partire dal 2 novembre , poi seguiranno Germania, Benelux, Spagna, Portogallo, Olanda, Polonia, Regno Unito e Austria.Nuovi propulsori elettrici, nuovo design, nuovi sistemi di connettività e ADAS di nuova generazione caratterizzano la nuova generazione di veicoli al lavoro.

Fiat E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo 2024 pronti per essere ordinati in Europa

Il Nuovo Fiat E-Ducato presenta una versione elettrica completamente “in-house” dotata di una nuova batteria da 110 kWh per un’esperienza a zero emissioni best in class grazie alla sua autonomia fino a 420 km nel ciclo WLTP e ricarica dallo 0 all’80% in meno di un’ora grazie al caricabatterie rapido fino a 150 kW, che rende l’E-Ducato un top di gamma nella sua categoria.

Grazie alla nuova architettura elettrica, il nuovo Fiat E-Ducato introduce anche una gamma completa di nuovi ADAS, che lo rendono, come la versione diesel, il veicolo commerciale più evoluto del suo segmento. La nuova interfaccia uomo-macchina rende la vita a bordo e la giornata lavorativa molto più semplice per i lavoratori. Il nuovo E-Ducato viene proposto a un prezzo ridotto del -25% per renderlo accessibile a tutti, in linea con la missione del Marchio di essere vicino ai clienti.

L’ampia gamma di motori diesel si conferma anche con l’ultima generazione di motori MultiJet, sempre al top per prestazioni e durata. Qualunque sia la motorizzazione scelta dai clienti, il nuovo Ducato mantiene una capacità di carico fino a 17 m3 e un carico utile fino a 1.500 kg, che lo hanno reso il veicolo più venduto nel suo settore.

Sia Doblò che Fiat E-Doblò mantengono la loro attrattiva aggiungendo nuove funzionalità aggiuntive che rispondono alle nuove esigenze di mobilità: design rinnovato, piacere di guida e sicurezza ottimizzati, versione BEV aggiornata con una gamma fino a 330 km e pompa di calore per una migliore efficienza e comfort di guida. Il nuovo Doblò è inoltre dotato della Magic Plug, un’utile presa elettrica che permette al cliente di avere la giusta alimentazione per diversi utilizzi specifici, come collegare un utensile, un’officina mobile o qualsiasi altro sistema di alimentazione fino a 400V.

In termini di sicurezza, il progresso principale risiede nel miglioramento dell’innovativo Magir Mirror. Inoltre, sia sul Doblò che sul Fiat E-Doblò, diventa di serie l’offerta completa di ADAS per garantire il massimo comfort e sicurezza di viaggio. Il nuovo FIAT Professional Doblò è inoltre dotato di nuove tecnologie di connettività e Infotainment per aiutare i clienti ad affrontare con efficienza le sfide lavorative quotidiane, come la Smartphone Station.

Il nuovo Scudo compie un altro passo verso l’eccellenza al servizio dei professionisti con un design rinnovato, maggiore efficienza, connettività all’avanguardia e aiuti alla guida più sofisticati. È disponibile con propulsione 100% elettrica e con motore diesel di ultima generazione. Si presenta nell’inedita colorazione della carrozzeria Grigio Titanio e vanta un sistema all’avanguardia per il caricamento di materiali ingombranti che evidenzia ulteriormente la versatilità del modello.

Con la funzionalità Magic Cargo, i professionisti potranno estendere l’area di carico. Il nuovo Fiat Professional Scudo è dotato di nuove funzionalità di connettività e infotainment, essenziali per aiutare i professionisti ad affrontare al meglio le sfide quotidiane del loro lavoro. Sul fronte della sicurezza, il nuovo Scudo è dotato di serie del sistema ADAS e del nuovo Magic Mirror, volti a garantire il massimo del comfort e della sicurezza durante il viaggio.

I nuovi Ducato, Doblò e Scudo saranno connessi al 100% e sono dotati dei Servizi Uconnect TM , che rendono il veicolo ancora più efficiente. Free2move Charge offre un ecosistema di ricarica integrato a 360° che offre una ricarica di veicoli elettrici e una gestione dell’energia su misura e senza soluzione di continuità, ovunque e in qualsiasi modo.