Fiat Ducato eletto Veicolo base camper dell’anno 2024 per la sedicesima volta

Fiat Ducato continua la sua serie di vittorie nel 2024: per la sedicesima volta consecutiva, i lettori della rivista specializzata “promobil” hanno votato il modello di successo di Fiat Professional come “Miglior veicolo base per camper”. La scelta annuale dei lettori della rivista tedesca è da oltre un quarto di secolo un importante riferimento per le tendenze nel campo dei veicoli ricreazionali. I camper di base costituiscono una parte significativa della produzione totale di Fiat Ducato.

Fiat Ducato: ancora una volta il bestseller di Fiat Professional è stato premiato dai lettori della rivista specializzata “promobil”

Il premio come “Miglior veicolo base per camper 2024” conferma in modo impressionante la fiducia che i clienti ripongono nel Fiat Ducato come compagno ideale per il tempo libero. C’erano 270 serie di camper tra cui scegliere in dieci categorie. 23 veicoli sono stati nominati come veicolo base.

La pietra angolare della serie di successo di Fiat Ducato è la strategia di progettare il veicolo come piattaforma di espansione durante lo sviluppo. È professionale quando si tratta di lavoro, ma flessibile e versatile per il tempo libero. L’attuale Ducato offre agli appassionati di camper grande comfort. Il veicolo base può essere equipaggiato con ulteriori sistemi elettronici di assistenza alla guida (ADS). Questi includono l’assistente alla frenata di emergenza, l’avviso di deviazione dalla corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l’avviso di sonnolenza e l’assistente di velocità intelligente. Il Fiat Ducato è prodotto da oltre 40 anni nello stabilimento di Atessa in Val di Sangro (vicino a Pescara), in Italia.

La community dei camperisti su base Ducato è ormai cresciuta fino a contare oltre 1.000.000 di iscritti che viaggiano in tutta Europa. Per permettere agli utenti Ducato di godersi in tutta tranquillità la propria vacanza, Fiat Professional offre da anni un servizio di assistenza telefonica gratuita riservato esclusivamente agli appassionati di camper in più di 50 Paesi e 15 lingue. Aiuta con i guasti, ma anche con altre domande. Tramite il sito https://www.fiatcamper.com è possibile accedere a diversi servizi.