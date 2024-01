Maserati Quattroporte Folgore: il lancio è stato posticipato

Nel panorama sempre più elettrizzato del settore automotive, Maserati si appresta a lanciare un’innovazione significativa nel segmento delle berline di lusso: la nuova generazione della Maserati Quattroporte. Tuttavia, recenti aggiornamenti indicano un ritardo nel debutto della nuova vettura, con implicazioni notevoli per il suo ingresso nel mercato delle berline elettriche di lusso.

Secondo quanto riportato da Autocar, la casa automobilistica modenese ha confermato il rinvio nella produzione della settima generazione della Quattroporte. Originariamente prevista per il 2025, questa mossa getta incertezze sulla tempistica di lancio della presunta Maserati Quattroporte Folgore.

Maserati Quattroporte: il Tridente avrebbe posticipato il lancio della nuova generazione

Un portavoce del marchio, nel corso di un’intervista ad Automotive News Europe, ha citato la necessità di “non correre rischi sul livello prestazionale” del nuovo modello come ragione principale del rinvio. Ciò suggerisce un bisogno di ulteriori lavori di sviluppo prima della sua approvazione finale. Inoltre, sembra che le trattative sui prezzi con i fornitori siano una delle cause del ritardo.

Questo ritardo rappresenta un altro contrattempo nel programma di elettrificazione di Maserati. La casa ha già posticipato i piani di produzione per le versioni Folgore 100% elettriche della Granturismo e del Grecale, sebbene le consegne di entrambi i modelli siano previste nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la nuova Quattroporte Folgore sarà il terzo veicolo a zero emissioni del brand modenese e il primo ad essere offerto esclusivamente come EV. Davide Grasso, CEO di Maserati, ha descritto questo modello come “innegabilmente una Maserati”, ma anche come un progetto di design rivoluzionario. Si prevede che il design sarà fortemente influenzato dall’aerodinamica, un elemento chiave per le prestazioni e l’efficienza dei veicoli elettrici.

La nuova berlina elettrica lussuosa mira a distinguersi attraverso il suo appeal di lusso e il fascino italiano. Con un prezzo di partenza previsto intorno alle 150.000 sterline (175.260,45 euro), la Quattroporte EV segna un passo importante nella strategia del Tridente di allontanarsi dalle vendite di volume nel segmento executive mainstream.

Si ipotizza che la nuova Maserati Quattroporte condividerà alcune caratteristiche tecniche con la futura Alfa Romeo Giulia EV, basata sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis. Questo pianale supporta batterie di grandi dimensioni, garantendo un’autonomia fino a 805 km con una sola carica, e motori elettrici ad alte prestazioni che potrebbero rendere la Quattroporte Folgore l’auto più veloce mai realizzata da Maserati.