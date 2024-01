Abarth 600: non sarà per i deboli di cuore

Abarth 600 sarà la prossima novità per la casa automobilistica dello scorpione. La vettura dovrebbe arrivare entro fine anno ed essere messa in commercio agli inizi del prossimo anno. Questa vettura suscita grande curiosità da parte di appassionati e addetti ai lavori. Il motivo è molto semplice. Questa auto infatti è destinata a diventare di gran lunga la Abarth più potente della storia con 240 cavalli totali.

Abarth 600 sta arrivando e non sarà un’auto per tutti

Questa infatti dovrebbe essere la potenza della futura Abarth 600 che però come vi abbiamo anticipato lo scorso anno sarà una vettura completamente elettrica sulla falsariga della recente Abarth 500e. Questa auto non sarà per tutti infatti vanterà prestazioni davvero impressionanti soprattutto per quello che concerne lo scatto da fermo e l’accelerazione. Anche la velocità massima dovrebbe essere notevole.

Sono in tanti ad interrogarsi su quello che sarà l’aspetto della futura Abarth 600. Oggi vi mostriamo un video render apparso nei giorni scorsi sul canale di YouTube Mahboub1 che immagina in questa maniera il design di questo atteso modello che la casa automobilistica dello scorpione commercializzerà in Europa. Di recente vi abbiamo mostrato le prime immagini del prototipo di questa auto di Abarth pubblicate dalla stessa Stellantis che tiene alta l’attesa per il debutto di questo modello.

Abarth 600 si distinguerà per un kit estetico appositamente progettato, che contribuirà a conferire un aspetto più aggressivo al veicolo. Sono evidenti le modifiche al paraurti anteriore e alla griglia, che presentano un design rivisitato. Inoltre, i passaruota della versione Abarth sono più ampi rispetto al modello Fiat di base. Nella parte posteriore, nonostante la presenza di pellicole, si può notare la presenza di un diffusore. Maggiori informazioni le avremo già nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avvicineremo al suo debutto ufficiale.