Abarth 500e nominata “Best New Small Car 2024” ai Car Expert Awards

Abarth 500e completamente elettrica ha ricevuto il plauso della critica dopo essere stata nominata “Best New Small Car 2024” da The Car Experts. I vincitori del Car Expert Award sono determinati dalle valutazioni combinate delle nuove auto fornite da 35 dei principali punti vendita automobilistici del Regno Unito, per rappresentare con precisione le opinioni generali dei giornalisti esperti che hanno recensito ciascuna vettura. Nel caso dell’Abarth 500e, la prima offerta completamente elettrica del marchio ha trionfato sulla concorrenza.

Abarth 500e elogiata per il divertimento di guida e la facilità d’uso

Stuart Masson, direttore editoriale di The Car Expert, ha commentato: “Molte persone pensavano che le auto elettriche avrebbero potuto rappresentare la fine dell’Abarth, ma la nuova 500e ha dimostrato che gli scettici si sbagliavano. Come i suoi predecessori a benzina, l’Abarth 500e prende il pregevole punto di partenza di una Fiat 500 e lo trasforma in un vero e proprio razzo tascabile, divertente da guidare e pieno di carattere, proprio come ci si aspetterebbe da qualsiasi vettura che porta lo stemma dello Scorpione.

“Ma l’Abarth 500e completamente elettrica porta anche nuova sofisticatezza e facilità d’uso quotidiano, rendendo molto più facile convivere con quei giorni in cui devi solo andare da A a B. Chi ha detto che le auto elettriche sono tutte noiose ?”.

Damien Dally, Amministratore Delegato di Abarth UK, ha dichiarato: “ Siamo lieti del continuo riconoscimento da parte del settore di quella che è un’auto veramente rivoluzionaria per il marchio Abarth. La 500e rappresenta una nuova era di divertimento al volante di un veicolo elettrico e non vediamo l’ora che i nostri clienti vivano il DNA Abarth in modo completamente sostenibile”.

Abarth 500e è dotata di una batteria da 42 kWh abbinata a un potente motore elettrico, che produce 113,7 kW/155 CV e 235 Nm di coppia, combinando le prestazioni dello Scorpione con l’innovazione della mobilità elettrica. Può raggiungere 0-100 km/h in soli sette secondi, insieme a un’autonomia di guida in città fino a 224 miglia.

Abarth 500e è la prima e unica city car dotata di generatore di suoni. Questa caratteristica è dedicata a chi non vuole rinunciare alla firma Abarth: l’inconfondibile “rombo” del motore Abarth. Il Sound Generator completa le prestazioni del propulsore, riproducendo il suono di un motore a benzina Abarth.