Abarth 600e: prime immagini della Abarth più potente di sempre

Abarth e Stellantis Motorsport stanno attualmente sviluppando congiuntamente un nuovo veicolo elettrico per il tradizionale marchio italiano che stabilirà un nuovo record: con una potenza di 177 kW (240 CV), è l’auto stradale più potente nella storia della casa automobilistica italiana. Con questo progetto lo scorpione prosegue il suo percorso di elettrificazione rimanendo fedele alle proprie radici con la strategia di mettere al centro le prestazioni del motore.

Abarth e Stellantis Motorsport stanno lavorando insieme su un veicolo elettrico con una potenza di 240 CV

Anche la partnership tra Abarth e Stellantis Motorsport, il reparto corse responsabile di tutti i marchi dell’omonimo gruppo, è un omaggio alla storia di Abarth. Il marchio con lo scorpione nello stemma è sempre stato sinonimo del trasferimento di tecnologia dalle corse alla strada e dello straordinario. Basandosi su questa tradizione, Abarth e Stellantis Motorsport lavorano insieme su una piattaforma creata combinando esperienza nel motorsport, know-how tecnico e migliaia di ore di test. La nuova piattaforma si chiama Perfo-eCMP ed è una variante ad alte prestazioni dell’attuale piattaforma eCMP.

Il risultato del lavoro di squadra di ingegneri, esperti e collaudatori di Abarth e Stellantis Motorsport è una piattaforma che stabilisce gli standard nel segmento non solo in termini di prestazioni, ma anche in termini di maneggevolezza, dinamica e stabilità di guida. Una caratteristica, ad esempio, è un differenziale a slittamento limitato di nuova concezione che è stato adattato alle esigenze specifiche di un gruppo propulsore elettrico e alle sue proprietà dinamiche di guida. Rispetto alla versione convenzionale della piattaforma eCMP, anche l’impianto frenante è dotato di dischi più grandi per una migliore dissipazione del calore e una riduzione del fading.

Inoltre, la nuova piattaforma si basa su pneumatici con tecnologia dei materiali innovativa che sono stati costruiti con l’aiuto del know-how della Formula E. Garantiscono una trazione ottimale senza dover scendere a compromessi in termini di portata e acustica. Grazie alla mescola del battistrada più morbida nella zona esterna e centrale, gli pneumatici speciali offrono ulteriore aderenza in curva. Allo stesso tempo, un inserto in poliuretano riduce il rumore di circa il 20%.

Per il futuro modello di vettura Abarth sono previsti sedili sportivi che garantiscono un compromesso ottimale tra comfort e sostegno laterale. L’imbottitura è composta da quattro tipi di schiuma per fornire un supporto individuale alle diverse aree del corpo. Anche i sedili sportivi contribuiscono a garantire un piacere di guida incomparabile.

Stellantis Motorsport è stata creata quando è stato fondato il gruppo per ravvivare il passato e il presente di ciascun marchio. Questi sono profondamente radicati negli sport motoristici; innumerevoli dei loro veicoli da corsa hanno lottato per la vittoria nelle rispettive categorie in epoche diverse. Ad oggi, i marchi del Gruppo Stellantis hanno conquistato 27 titoli nel Campionato Mondiale Rally FIA e vinto sette volte la 24 Ore di Le Mans e undici volte il Rally Dakar. Il Gruppo Stellantis è attualmente rappresentato nel Campionato Mondiale FIA ​​di Formula E con i marchi DS Automobiles e Maserati, gareggia nel Campionato Mondiale FIA ​​Endurance (WEC) con Peugeot e produce veicoli da rally Citroën C3 Rally2 e Peugeot 208 Rally4 per privati. utilizzare team di clienti in tutto il mondo.