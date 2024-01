Nuova Lancia Ypsilon HF: sarà questo il suo aspetto?

Nuova Lancia Ypsilon è stata ormai svelata quasi del tutto sebbene non sia stata ancora ufficialmente presentata. Nei giorni scorsi da Milano sono apparse le prime immagini senza veli del modello definitivo che è stato fotografato e ripreso mentre stava girando uno spot pubblicitario in vista del lancio ufficiale che avverrà proprio a Milano nel corso del prossimo mese di febbraio, molto probabilmente giorno 14 febbraio. Sebbene siano appena uscite le immagini della versione normale di questo atteso modello sono in tanti a domandarsi come sarà la nuova Lancia Ypsilon HF versione ad alte prestazioni del modello il cui debutto è stato ufficialmente annunciato per il 2025.

Sulla base delle immagini trapelate della versione normale un render immagina come sarà la nuova Lancia Ypsilon HF

Sul web c’è chi ha voluto rispondere a questa domanda realizzando un render che partendo dalle immagini della nuova vettura ha immaginato come potrebbe essere una nuova Lancia Ypsilon HF. Si tratta di una ricostruzione grafica pubblicata da un utente nei giorni scorsi sul forum del sito Autopareri con cui viene immaginata come sarà questa futura versione della Ypsilon e in cosa potrebbe differire dalla versione normale.

Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi dato che fino a quando non vedremo dal vivo questa auto non sapremo realmente come sarà ma nel momento in cui abbiamo già conosciuto la versione normale diciamo che per sommi capi sembra abbastanza semplice immaginare quali caratteristiche potrebbe avere una versione ad alte prestazioni come appunto sarà la nuova Lancia Ypsilon HF. Il render in questione presenta una Ypsilon dallo stile ancora più sportivo, caratterizzata da passaruota ampi e squadrati, cerchi in lega dal design old-school che richiamano la mitica Delta (anche se è probabile che il design definitivo sia diverso), e la bandiera tricolore sul cofano a sottolineare l’italianità.

Lancia

Inoltre facendo un confronto rispetto alla vettura di serie, in questo render della nuova Lancia Ypsilon HF notiamo la presenza di quattro fori presenti sul frontale, mantenendo intatte le altre caratteristiche. Non è da escludere la possibilità che Lancia stia considerando l’aggiunta di un alettone posteriore leggermente più pronunciato e, contemporaneamente, un paraurti anteriore più sagomato per conferire un tocco più “racing”. È importante notare che la versione HF sarà esclusivamente elettrica. Questa dovrebbe avere un motore da 240 cavalli e la trazione integrale.