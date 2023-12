Jeep Renegade 4xe visita la capitale mondiale dei profumi

Il Jeep Renegade 4xe rappresenta una fusione impeccabile di tecnologia e sostenibilità, incarnando la visione di un futuro ecosostenibile nel segmento dei B-SUV. La sinergia tra il brand americano e la celebre località di Grasse, nella Costa Azzurra, crea un connubio unico tra l’esplorazione urbana e la natura.

Grasse, riconosciuta come la capitale mondiale del profumo, offre un viaggio sensoriale attraverso i suoi famosi giardini e profumerie. La storia di questa città risale al Medioevo, quando l’uso di guanti profumati emerse come soluzione al problema degli odori forti provenienti dalle concerie.

Jeep Renegade 4xe: il SUV ibrido plug-in alla scoperta di Grasse

La profumeria Fragonard, fondata nel 1926, ha contribuito a consolidare Grasse come un epicentro di fragranze raffinate. Eventi come l’ExpoRose e il Festival del Gelsomino sono esempi vividi della ricca tradizione olfattiva di Grasse, celebrando rispettivamente la Rosa di maggio e il gelsomino, ingrediente chiave del celebre profumo Chanel N° 5.

Il Renegade 4xe, come SUV ibrido plug-in, si integra armoniosamente in questo contesto. La modalità 100% elettrica offerta dal veicolo permette di viaggiare senza emissioni sonore o atmosferiche, offrendo un’esperienza unica attraverso le strade e i giardini di Grasse.

La funzionalità e-Save consente di preservare la carica della batteria per l’uso futuro mentre il sistema di recupero di energia in decelerazione e frenata trasforma l’energia cinetica in elettricità, ottimizzando l’efficienza energetica.

Propone fino a 50 km di autonomia in modalità EV

L’autonomia in modalità EV del veicolo, che raggiunge i 50 km con una sola carica, è perfetta per gli spostamenti urbani, come il tragitto da casa all’ufficio. Il motore endotermico del Jeep Renegade 4xe entra in azione per i viaggi più lunghi, riducendo l’ansia da ricarica e mantenendo lo spirito di avventura associato al marchio di Stellantis.

Jeep, nel suo impegno verso una mobilità a impatto zero, ha evidenziato la sua missione di diventare leader nel settore dei SUV elettrificati. Questo modello rappresenta un passo significativo in questa direzione, offrendo capacità EV come l’avvio senza accendere il motore a benzina, lo Stop & Go elettrico nel traffico e la possibilità di muoversi a zero emissioni a bassa velocità.

Esplorare Grasse a bordo del Renegade 4xe, in modalità Electric e con il finestrino abbassato, si rivela un’esperienza immersiva, che unisce la storia e la natura di questa località con l’innovazione e il rispetto ambientale del produttore americano.