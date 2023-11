Jeep Compass 4xe: la versatilità del SUV incontra il benessere delle terme di Zurzach

Jeep si distingue oggi sul mercato per la sua straordinaria capacità di coniugare innovazione e sostenibilità. Un esempio lampante è la Jeep Compass 4xe, un veicolo che rappresenta un caposaldo nel viaggio della casa automobilistica americana verso la mobilità a zero emissioni.

Questo modello è capace di percorrere fino a 50 km in modalità completamente elettrica e con una sola ricarica, garantendo così un’esperienza di guida libera da emissioni nocive. La Compass 4xe, grazie al suo gruppo propulsore plug-in hybrid, si colloca all’avanguardia nel segmento dei SUV, offrendo prestazioni ineguagliabili anche sulle strade più impegnative.

Jeep Compass 4xe: il SUV ibrido plug-in visita le terme di Zurzach in Svizzera

La sua capacità di adattarsi a scenari diversi, dalla guida urbana alle escursioni in montagna, è resa possibile da una trasmissione mono-rapporto estremamente fluida, che elimina gli strappi tipici del cambio di marcia.

La sostenibilità del produttore americano non si limita alla sola riduzione delle emissioni. Durante la guida, la Jeep Compass ibrida plug-in recupera energia in fase di decelerazione e frenata, immagazzinandola nella batteria. Ciò non solo estende l’autonomia del veicolo in modalità EV, ma trasforma ogni viaggio in un’esperienza più ecologica.

L’aspetto innovativo della Jeep Compass 4xe si estende anche alla percezione sensoriale. La silenziosità del motore elettrico permette di godere appieno dell’ambiente circostante, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica e immersiva, in perfetta sintonia con la natura.

In questo contesto, il viaggio con il SUV 4xe diventa un’esperienza che va oltre la semplice guida. La destinazione ideale per sperimentare a pieno questo stato di benessere è Bad Zurzach, una località termale situata nel Cantone di Argovia, in Svizzera. Fondata nel 1914, questa località termale si è sviluppata attorno a una sorgente d’acqua calda naturale, scoperta durante le operazioni di trivellazione.

Le terme di Zurzach, tra le più famose della Svizzera, offrono un’esperienza completa di wellness. Con quattro piscine termali esterne (anche in inverno) e quattro piscine interne (tra cui un bagno salino intensivo), l’esperienza di relax è assicurata.

La struttura comprende anche una sauna esclusiva, una piscina di acqua fredda, un bar elegante e un’area lounge, nonché spazi pensati per i più piccoli, come la piscina per bambini Papa Moll e un parco giochi acquatico. Tutto ottimo da esplorare con la Jeep Compass 4xe.