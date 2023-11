DS Automobiles: ChatGPT migliora ulteriormente l’esperienza di guida

La gamma di DS Automobiles, che esprime la vera arte di vivere alla francese, fa un salto di qualità introducendo, per la prima volta in Europa, il modello più famoso di Intelligenza Artificiale Generativa: ChatGPT. La novità si inserisce nella visione del Marchio, che vuole reinventare il viaggio premium basandolo su un livello più alto di accoglienza, personalizzazione e sostenibilità, oltre che su una maggiore tecnologia e connettività nell’epoca dei nuovi servizi digitali.

DS Automobiles è il primo marchio automobilistico a integrare onboard ChatGPT in Europa

Il sofisticato IRIS SYSTEM DS, già molto intuitivo e reattivo, ora si avvale della forza dell’Intelligenza Artificiale Generativa con la piattaforma Chat AI di SoundHound, che incorpora vari domini di conoscenza, uniti a diversi modelli di linguaggio di grandi dimensioni come l’API Chat GPT, con lo scopo di dare risposte più rapide e complete rispetto al precedente sistema di riconoscimento vocale IRIS DS.

La nuova funzione permette di avere un rapporto più diretto con la propria auto DS, trasformandosi in un vero assistente digitale che rende l’esperienza del viaggio ancora più sicura e piacevole. Infatti, basta dire “OK IRIS” al DS IRIS SYSTEM o premere il pulsante sul volante per attivare ChatGPT, senza togliere lo sguardo dalla strada. Si inizia così una conversazione fluida e naturale tra utente e sistema, capace di rispondere a domande e bisogni che emergessero durante il tragitto.

La funzione con ChatGPT è disponibile sui modelli DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 che hanno il DS IRIS SYSTEM, e non ha costi aggiuntivi per sei mesi, se si fa l’abbonamento tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024. Inoltre, la funzione si può attivare da remoto in un istante ed è offerta in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, nella lingua di questi Paesi. Infine, bisogna ricordare che la promozione è parte di una fase pilota “SoundHound AI powered by ChatGPT” che DS è la prima a lanciare in Stellantis, per valutare la customer experience delle prime 20.000 richieste.