DS 3 E-TENSE: l’auto elettrica ottiene importante riconoscimento

DS 3 E-TENSE è stato appena scelto come vincitore dell’iniziativa “Tram of the Year – ACP Grand Prix” nella categoria “Best Car for the City”. Il crossover urbano 100% elettrico di DS Automobiles è stato il modello più votato dai partecipanti all’iniziativa promossa dall’Automóvel Clube de Portugal, raccogliendo il 24,9% su oltre 10.700 voti e superando così gli altri cinque modelli in gara. La DS 3 E-TENSE è stata così la grande vincitrice nella seconda delle quattro categorie incluse nell’elezione di “Auto elettrica dell’anno”, in cui elettori, lettori del sito web e della rivista del più grande club automobilistico nazionale, eleggono la loro elettrica preferita auto.

DS 3 E-TENSE è stata eletta l’auto elettrica preferita dai portoghesi nell’edizione 2023 dei premi “Elétrico do Ano – Grande Prêmio ACP”

Gli elettori hanno elogiato questa affascinante compatta sviluppata da DS Automobiles, che, grazie ai suoi numerosi attributi premium, è diventata un punto di riferimento nel suo segmento in termini di stile, tecnologia ed elettrificazione. Commercializzata dall’inizio dell’anno, la nuova DS 3 E-TENSE è stata la prima vettura dell’universo Stellantis dotata di un nuovo motore elettrico da 115 kW (156 CV) e di una nuova batteria con una capacità di 54 kWh.

Il nuovo motore elettrico sfrutta l’esperienza di DS maturata in Formula E per ottenere un’elevata efficienza. Fornisce una potenza di 115 kW (156 CV) e una coppia di 260 Nm a una tensione di 400 Volt. La nuova batteria da 54 kWh (51 kWh utili) beneficia di una termoregolazione a liquido e di una pompa di calore, beneficiando anche di una ricarica rapida, una migliore autonomia e una maggiore durata. Il DS 3 E-TENSE supporta una potenza di ricarica massima di 100 kW in corrente continua, con un caricatore di bordo da 11 kW di serie.

La nuova DS 3 E-TENSE raggiunge un’autonomia massima di 404 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 500 km su circuito urbano grazie alle elevate prestazioni della macchina elettrica, alla sua capacità di recupero energetico, all’ottimizzazione dell’aerodinamica, così come l’efficienza delle apparecchiature ausiliarie. In questa ‘corsa’ alla “Best Car for the City”, la nuova DS 3 E-TENSE ha prevalso sulla concorrenza composta da modelli come la FIAT 500e e la Opel Corsa-e, entrambi inseriti nell’offerta 100% elettrica del Gruppo Stellantis, la Smart #1, la Dacia Spring e la Nissan Leaf.

È la seconda volta quest’anno che i modelli DS vengono votati come i migliori della loro categoria e sottolineano le pergamene premium del marchio francese. A marzo, la nuova DS 7 E-TENSE, proposta SUV di punta di DS AUTOMOBILES, ha vinto la categoria “Compact SUV of the Year 2023”, nel “Seguro Directo / Car of the Year – Troféu Volante de Cristal 2023”, ripetendo l’impresa A raggiunta nel 2019, quando l’allora DS 7 CROSSBACK si assicurò un trofeo identico.