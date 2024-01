Alfa Romeo festeggia un 2023 ricco di successi in Messico

L’eccellente performance commerciale di Alfa Romeo a livello globale nel corso del 2023 è un naturale riconoscimento del lavoro di una squadra, la cui forza e disciplina hanno permesso loro di seguire le strategie di un piano di prodotto a lungo termine deciso quando Stellantis è stata fondata nel 2021. In Messico la casa automobilistica del Biscione ha ottenuto il miglior anno di vendite dal 2017, con una crescita record del 240% rispetto al 2022 grazie all’introduzione del Tonale il primo C-SUV ibrido plug-in del marchio italiano, che gioca un ruolo fondamentale in un dei segmenti Premium in più rapida crescita e offre il miglior rapporto qualità-prezzo della sua categoria.

Da parte sua, Alfa Romeo Giulia – punto di riferimento delle berline sportive – ha registrato l’anno migliore di vendite della sua storia in Messico, con un aumento del 24% rispetto al 2022 grazie all’introduzione di nuove versioni che si adattano ai gusti dei più clienti esigenti. Nel corso del 2023 l’Alfa Romeo Stelvio ha registrato prestazioni eccezionali grazie all’introduzione di varianti speciali come l’Estrema, con accenti più sportivi ed esclusivi.

È importante notare che parte del successo commerciale è la soddisfazione del cliente, ed è per questo che Alfa Romeo continua a offrire l’eccellenza nella qualità attraverso un programma post-vendita con vantaggi e promesse esclusivi chiamato Maxima Qualitá, che mira a fornire i più elevati standard di protezione e garanzia, nonché esecuzione impeccabile dei processi di servizio.

Alfa Romeo ha presentato le nuove Giulia e Stelvio 2024, con importanti novità estetiche e tecnologiche, oltre ad una maggiore raffinatezza in tutte le sue componenti. L’introduzione delle versioni d’ingresso denominate Sprint per Giulia e Ti per Stelvio, forniscono un perfetto equilibrio tra lusso, raffinatezza e sportività ad un prezzo corretto con aspettative di conquista di maggiori quote di mercato.

Inoltre, Tonale offrirà nuove versioni all’interno del suo portafoglio per soddisfare la domanda dei clienti che cercano esclusività, sportività ed eleganza. Infine, l’azienda italiana è pronta a svolgere un ruolo da protagonista nel 2024 con il lancio di Milano, che segna il ritorno del Marchio nel segmento B, uno dei più rilevanti in Messico e in Europa. Milano è pura espressione del DNA della nobile sportività italiana ed è il primo SUV 100% elettrico del marchio, confermando l’impegno di Alfa Romeo per la mobilità sostenibile.