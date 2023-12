Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano è un inno al Made in Italy

Le emozioni sono da sempre il centro nevralgico del mondo Alfa Romeo e il Biscione lo dimostra ancora una volta con la nuova campagna di comunicazione dedicata alla Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano, la nuova serie speciale globale di gamma che, assieme ai modelli Giulia e Stelvio Tributo Italiano, celebra le origini del marchio e rappresenta la migliore espressione del saper fare italiano e della sportività Alfa Romeo.

Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano: dal 26 al 30 dicembre on air la nuova campagna pubblicitaria

Il punto di partenza è quindi la celebrazione del Made in Italy, come espressione della bellezza, creatività e passione degli italiani in tutto quello che fanno e che li spinge a vivere intensamente ogni aspetto della propria vita, sia che si tratti di alta cucina, viaggi, sport, arte o costruire auto. Lo testimoniano le immagini della campagna multi-soggetto che mostrano, a turno, una ballerina che cerca la perfezione e l’armonia estetica; uno chef che si impegna, con passione e dedizione, alla realizzazione di un piatto raffinato; e uno scultore coinvolto nell’atto creativo con uno slancio singolare.

Chi si mette al volante di una vettura Alfa Romeo prova la stessa “Emozione Pura”, soprattutto se guida la Tonale Tributo Italiano. L’edizione esclusiva si distingue per la livrea bicolore con tetto nero, il bodykit dello stesso colore della carrozzeria, la bandiera italiana sulle calotte degli specchietti e altro ancora. Negli interni, più esclusività con i nuovi sedili in pelle traforata con cuciture e inserti rossi e il logo distintivo ricamato sui poggiatesta. Il cliente può optare per il motore ibrido (benzina/elettrico) 1.5 da 160 cavalli con cambio automatico TCT a 7 rapporti o per il motore Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV che ridefinisce il concetto di “Sportività Efficiente” e consente di entrare nei centri urbani senza restrizioni; oltre 80 Km di autonomia in full electric per la massima mobilità giornaliera, più di 600 km di autonomia totale per affrontare lunghi viaggi extraurbani e 280cv di potenza totale per garantire tutta la dinamica di guida e la sportività Alfa Romeo.

La nuova campagna porta la firma di Collective, la bespoke agency nata da Publicis Groupe per Stellantis, e sarà trasmessa dal 26 al 30 dicembre sulle principali reti televisive, con formati da 15” e 30”. Il video è opera del regista Federico Mazzarisi, per la casa di produzione AKITA FILM, girato interamente in Italia, a Matera, e recitato da veri professionisti dei vari settori coinvolti. Le immagini suggestive sono accompagnate dalla canzone “Ti sento”, interpretata da Loredana Fadda e arrangiata da Flavio Ibba-Carlo Palmas.

La formula ALFA TOP LEASE, realizzata in collaborazione con Stellantis Financial Services, chiude il nuovo spot e permette di guidare la Tonale Hybrid Tributo Italiano pagando un canone mensile di 350 euro, con la possibilità di decidere, alla fine del contratto, tra tre diverse opzioni: cambiare la vettura comprandone una nuova, tenere l’auto pagando il Valore di Riscatto o rifinanziandola, o restituirla.