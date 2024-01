Alfa Romeo Milano, Lancia Ypsilon e Nuova Fiat Panda: ecco quanto potrebbero costare

Il 2024 è l’anno del debutto di Alfa Romeo Milano, Lancia Ypsilon e nuova Fiat Panda. Queste auto saranno per molti mesi al centro dell’attenzione e già adesso se ne parla quasi giornalmente. La prima a debuttare tra meno di un mese sarà la nuova Lancia Ypsilon, a seguire ad aprile sarà la volta di Alfa Romeo Milano e poi a seguire a luglio la nuova Fiat Panda.

Ecco quanto potrebbe costare le nuove Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Milano e Fiat Panda

Quello che tutti si stanno domandando in questo momento è quali saranno i prezzi di queste vetture quando finalmente saranno diventate realtà e saranno arrivate sul mercato. Al momento diciamo subito che notizie certe non ve ne sono. Sono tutte supposizioni o al massimo indiscrezioni. si attende il debutto ufficiale per sapere quanto costeranno. Solo allora sapremo tutti i prezzi delle varie versioni. La più costosa delle tre dovrebbe essere proprio Alfa Romeo Milano. Del resto parliamo di un SUV compatto di un brand premium che dunque per caratteristiche, materiali usati etc. sarà proposto ad un prezzo interessante ma in linea con quello delle rivali dirette. Si dice che questa auto nella versione entry level ibrida potrebbe avere un prezzo di 25 – 26 mila euro. La versione elettrica costerà circa 39 – 40 mila euro e la top di gamma elettrica da 240 cavalli molto probabilmente si aggirerà intorno ai 45 mila euro.

Per quanto riguarda la nuova Lancia Ypsilon che delle tre sarà la prima a debuttare il prezzo di partenza, sempre secondo indiscrezioni potrebbe aggirarsi tra i 20 e i 23 mila euro nella versione base con motore ibrido. L’elettrica invece partirà da circa 35 mila euro. Infine la nuova Fiat Panda. Di questa auto sappiamo che sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis. Si dice infatti che costerà 21 mila euro al netto di incentivi e forse ci sarà anche un’altra versione elettrica ancora più economica che potrebbe partire da 19 mila euro. La entry level ibrida invece potrebbe costare meno di 14 mila euro. Insomma dovrebbero essere più o meno questi i prezzi di Alfa Romeo Milano, nuova Fiat Panda e nuova Lancia Ypsilon. Ovviamente si attendono conferme ufficiali.