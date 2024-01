Alfa Romeo progetta una berlina elettrica per affrontare la BMW i5 e la Tesla Model S?

Alfa Romeo ha in programma di fare il suo ingresso nel segmento delle auto elettriche, proponendo una berlina sportiva per competere con modelli come la BMW i5 e la Tesla Model S. Mentre la casa automobilistica del Biscione sta già lavorando su un E-SUV, è previsto che seguirà una berlina completamente elettrica. Questa informazione è stata resa nota da Jean-Philippe Imparato, il capo del marchio Alfa Romeo, a AutoExpress. Attualmente, sono in fase di sviluppo anche una berlina compatta, insieme a una nuova edizione della Giulia.

Arrivano ulteriori indiscrezioni sul possibile arrivo di una berlina sportiva ad alte prestazioni di Alfa Romeo per sfidare Tesla Model S

Con la progettazione della nuova berlina di dimensioni più generose, Alfa Romeo intende competere con modelli come la BMW i5 o la Tesla Model S. Tuttavia, occorrerà del tempo prima che ciò diventi realtà, poiché il lancio sul mercato non è attualmente pianificato prima del 2027. “Imparato ha dichiarato ad AutoExpress: “Siamo destinati a diventare un marchio premium globale, quindi devo tenere presente il segmento premium delle grandi auto elettriche”. Ha sottolineato che le sfide principali risiedono soprattutto nell’aerodinamica, poiché il marchio intende preservare il suo DNA sportivo nel XXI secolo. Secondo quanto riportato, la nuova berlina elettrica sarà posizionata al di sopra della futura Alfa Romeo Giulia completamente elettrica.

Un team della casa automobilistica con sede negli Stati Uniti è già al lavoro per progettare la nuova berlina, ha affermato Imparato. Tuttavia, l’obiettivo è che il veicolo sia disponibile a livello globale. L’aspirazione è fornire un “alto livello di prestazioni e spazio senza compromettere l’aerodinamica”. Si prevede che la vettura utilizzerà la piattaforma STLA Large BEV della casa madre Stellantis, offrendo un’autonomia fino a 800 chilometri.

Imparato ha anche accennato alla possibilità di una variante Quadrifoglio ancora più sportiva, prevedendo un’accelerazione da fermo a 100 km/h in meno di 2 secondi grazie alla presenza di due motori all’anteriore e al posteriore. Da notare che DS Automobiles, altra casa automobilistica di Stellantis, aveva già presentato all’inizio dell’anno un concept car entusiasmante chiamato DS E-Tense Performance, basato sulla tecnologia della Formula E e con una potenza di 850 CV. Anche in questo caso, l’accelerazione da 0 a 100 km/h è possibile in 2 secondi.