Nuova Alfa Romeo Giulia: Imparato ha ricevuto molti suggerimenti per fare anche la station wagon

In sede di lancio di Alfa Romeo Milano, il crossover compatto del Biscione, il CEO Imparato ha parlato anche di alcuni dei futuri modelli di Alfa Romeo tra cui la nuova Alfa Romeo Giulia. Una delle cose più interessanti che il numero uno della casa milanese ha detto riguarda il fatto che in questi anni gli sono arrivati moltissimi suggerimenti per fare anche una versione station wagon della berlina di segmento D. Imparato non ha detto chiaramente se ciò poi troverà riscontro nella realtà di fatti ma ha lasciato intendere che forse lui e il suo team potrebbero aver trovato una soluzione e cioè un tipo di carrozzeria che potrebbe unire il meglio di una berlina con il meglio di una station wagon.

Nuova Alfa Romeo Giulia: una versione station wagon? Si studia una soluzione

Non è chiaro al momento se alla fine questo tipo di auto farà parte della gamma della nuova Alfa Romeo Giulia. Ma sicuramente ci stanno pensando. Per il resto Imparato ha confermato che la Giulia rimarrà una berlina anche se il segmento è in calo in tutto il mondo. Insomma Alfa Romeo non sarà mai una casa automobilistica di soli SUV. Imparato infatti ha detto che si sta pensando anche a eredi per GTV e Duetto ma al momento i progetti non sono stati ancora approvati quindi non c’è nulla di ufficiale.

Tornando alla nuova Alfa Romeo Giulia tempo fa si ipotizzava una duplice versione per la seconda generazione. Una sportiva con un occhio all’aerodinamica e una più familiare un mix tra una stagion wagon e una berlina. Vedremo se alla fine sarà questa la soluzione che il Biscione adotterà per il futuro di questo modello oppure no.

Nuova Alfa Romeo Giulia

Di certo sappiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia sarà solo elettrica nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta a Cassino. La vettura sarà dotata di ricarica super veloce che in 18 minuti consentirà di ricaricare dal 10 all’80 per cento la sua batteria. Sicuramente nei prossimi mesi emergeranno ulteriori dettagli su questo atteso modello che avrà ancora un ruolo centrale nella gamma del Biscione e il cui debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2025.