Alfa Romeo E-SUV: il suo sviluppo è a buon punto

Alfa Romeo E-SUV sarà una delle future novità previste per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica milanese. Il suo arrivo è previsto nel 2027 e nelle scorse settimane lo stesso CEO di Alfa Romeo Imparato ha parlato di questo futuro modello.

Sviluppo a buon punto per Alfa Romeo E-SUV che debutterà nel 2027 ma che forse vedremo già a fine 2026

Imparato ha detto in modo inequivocabile che questa variante sarà completamente elettrica, con un arrivo previsto nel 2027 e una dimensione imponente di circa 5 metri.. Il CEO di Alfa Romeo ha dichiarato che il design dell’Alfa Romeo E-SUV è stato in fase di sviluppo per due anni. Riguardo allo stile di questo futuro modello, ci si aspetta che sorprenda con caratteristiche davvero uniche. Al momento, non sono noti ulteriori dettagli su questo veicolo, tranne l’indicazione che sarà il fiore all’occhiello del marchio italiano. La sua progettazione mira all’eccellenza nei mercati chiave per la crescita del marchio, in particolare puntando a consolidarsi come un marchio premium globale, con particolare riferimento agli Stati Uniti e alla Cina.

Alfa Romeo E-SUV potrebbe essere seguito, approssimativamente un anno dopo, da un altro modello di segmento E, possibilmente una berlina coupé sportiva in stile SZ, potenzialmente denominata nuova Alfa Romeo GTV. Entrambi questi veicoli saranno basati su una versione allungata della piattaforma STLA Large, la stessa utilizzata per la berlina Giulia e il SUV Stelvio. Il nuovo fiore all’occhiello del marchio rappresenterà l’apice di ciò che Alfa Romeo offre in termini di design, prestazioni, lusso, spaziosità, tecnologia ed eleganza. A quanto pare il suo sviluppo sarebbe già a buon punto sebbene manchino ancora diversi anni al suo debutto.

Molto probabilmente, nel corso del prossimo anno, emergeranno nuovi dettagli riguardo a questo atteso veicolo, destinato a giocare un ruolo di grande rilevanza nella gamma della casa automobilistica milanese. Naturalmente, vi terremo aggiornati mentre attendiamo notizie più precise. Nel frattempo, condividiamo uno dei molti render apparsi sul web che immaginano il possibile design di questo futuro modello.