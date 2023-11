Alfa Romeo: 4 super auto sulla piattaforma STLA Large

Alfa Romeo nei prossimi anni porterà sul mercato numerosi nuovi modelli. Tra le future auto che vedremo entrare nella gamma della casa automobilistica del Biscione dovrebbero essere almeno quattro quelle che utilizzeranno la piattaforma STLA Large che in Italia è stata affidata allo stabilimento di Cassino dove presumibilmente tutte e quattro queste auto potrebbero venire assemblate in futuro.

Ecco le quattro auto su piattaforma STLA Large che Alfa Romeo lancerà nel corso dei prossimi anni

La prima di queste quattro auto ad arrivare sarà la nuova Alfa Romeo Giulia. Ci riferiamo ovviamente alla seconda generazione della berlina di segmento D del Biscione che sarà lanciata sul mercato entro la fine del 2025. Questa sarà la prima auto ad essere prodotta solo ed eslusivamente in versione completamente elettrica con una gamma di motori piuttosto ampia che dovrebbe andare dai 350 cavalli della versione entry level fino ai circa 1.000 della top di gamma Quadrifoglio passando dai circa 800 della Veloce.

La nuova Alfa Romeo Giulia dovrebbe essere prodotta presso lo stabilimento di Cassino. Per quanto riguarda il suo design si vocifera che potrebbe cambiare molto assumendo le sembianze di una Sportwagon o fastback. Anche le dimensioni potrebbero leggermente crescere rispetto ad oggi. L’obiettivo dei designer del Biscione con questa auto sarà quello di renderla appetibile ad un pubblico più vasto a livello globale. Ricordiamo infatti che Alfa Romeo intende diventare una sorta di brand premium globale di Stellantis facendo bene in mercati quali Cina e Stati Uniti.

Il secondo modello del Biscione su piattaforma STLA Large ad arrivare sul mercato dovrebbe essere la nuova Alfa Romeo Stelvio. Il suo debutto è previsto entro la fine del 2026. Di questa auto si sa per il momento ancora poco. Oltre ad avere la stessa piattaforma e la stessa gamma di motori, si vocifera che avrà un aspetto ancora più sportivo ed elegante rispetto al modello attuale. In questo caso non si dovrebbe trattare di una rivoluzione ma di una evolzione del design. Anche questa auto sarà ovviamente solo elettrica.

Nel 2027 sarà la volta del ritorno di Alfa Romeo nel segmento E del mercato dopo un’assenza di molti anni. La prima auto ad arrivare in questa categoria per il biscione dovrebbe essere una berlina coupé che secondo alcuni potrebbe chiamarsi nuova GTV e potrebbe in parte ispirarsi nello stile alla mitica SZ. La vettura sarà pensata per fare bene in Cina e Stati Uniti con una lunghezza vicina ai 5 metri ma uno stile molto sportivo. Il punto di forza oltre al design e al lusso saranno le prestazioni da vera super car.

Infine la quarta auto di Alfa Romeo ad arrivare su piattaforma STLA Large sarà un grande SUV di segmento E futura top di gamma del marchio. Questo modello avrà uno stile adatto a sfondare sul mercato americano con circa 5 metri di lunghezza. Si parla di 7 posti a sedere su tre file e livelli di lusso e tecnologia mai raggiunti fino ad ora dallo storico marchio milanese. Anche se pensata per gli USA questa auto dovrebbe comunque essere prodotta sempre in Italia. Il suo debutto potrebbe avvenire nel corso del 2028. Queste dovrebbero essere dunque le 4 auto di Alfa Romeo su piattaforma STLA Large anche se si discute sulla possibilità di un quinto modello. Si tratterebbe di una monovolume super lusso pensata per sfondare in Cina. Su questa auto però si starebbero ancora facendo delle valutazioni.