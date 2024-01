Nuova Lancia Ypsilon: ecco anche parte degli interni

È in continuo divenire tutto ciò che ruota attorno alla nuova Lancia Ypsilon. La nuova generazione dell’eterna citycar di casa Lancia è infatti protagonista, da un paio di giorni, di alcune fasi di registrazione di spot utili a garantirne il corretto posizionamento in termini di marketing. Una condizione perfetta per saperne di più sulle caratteristiche che ritroveremo, in via ufficiale, durante la presentazione di metà febbraio.

Tra ieri e oggi sono emersi già molti particolari sullo stile definitivo che caratterizzerà questo atteso modello del costruttore torinese; prima con un’immagine che ha chiarito lo stile riservato alla sezione posteriore, poi con altre immagini utili a rimarcare lo stile del frontale e dell’intero corpo vettura.

Altre immagini diffuse suoi social e rilanciate dal sempre informatissimo Forum di Autopareri, ci forniscono qualche informazione in più anche sulle caratteristiche stilistiche riservate all’abitacolo. La cura riservata all’esterno si vedrà benissimo anche in tema di finiture e stile presenti una volta aperte le quattro porte di questa nuova Lancia Ypsilon.

Foto, via Autopareri

Le prime immagini dell’abitacolo della nuova Lancia Ypsilon denotano una piacevole cura dei particolari

Se all’esterno la nuova Lancia Ypsilon era apparsa già particolarmente proporzionata, in accordo con uno stile ragionato su sportività ed eleganza, l’abitacolo richiama quanto già visto sul concept Pu+Ra puntando su forme particolarmente interessanti e finiture di notevole interesse.

Quello che balza subito all’occhio, per quel poco che si può apprezzare in questo momento, è un approccio stilistico che raramente si può apprezzare su vetture di questo Segmento. Si conferma quindi la volontà del costruttore di riservare a questa nuova Ypsilon un approccio da veicolo premium, distaccandosi così dalle sorelle Opel Corsa e Peugeot 208 poi anche in termini di costi di approdo che dovrebbero aggirarsi sui 24.000 euro.

Per chi si aspettava la disponibilità del giallo visto sui rivestimenti della Lancia Pu+Ra, l’ampio utilizzo del blu in questa variante di lancio potrebbe deludere tali aspettative. Va detto però che probabilmente sarà possibile praticare una scelta in fase di allestimento, col giallo che potrebbe diventare un must all’interno dell’abitacolo della nuova Lancia Ypsilon. Il blu d’altronde pare essere la colorazione principale in questa prima fase di vita della rinnovata Ypsilon, visto che lo troviamo si all’esterno ma anche all’interno praticamente sui rivestimenti applicati ai sedili, alla plancia e alle portiere; non manca l’ormai noto tavolino che conferisce all’abitacolo un aspetto inedito. Le immagini ci permettono di apprezzare lo schermo sdoppiato, uno per l’infotainment e uno per il virtual cockpit, con posizionamento sfalsato; si vede anche l’hardware del nuovo sistema SALA e appaiono ben proporzionate anche le bocchette per la climatizzazione posizionate sia in orizzontale che in verticale. Sul volante scompare il logo Lancia e rimane solamente la nuova scritta, confermando quindi che l’unica possibilità di apprezzare il logo è relegata al montante C dove trova posto.

Foto, via Autopareri

I rivestimenti si rifanno all’iconico Panno Lancia

Si diceva quindi della grande cura destinata ai rivestimenti e alle finiture. Questa nuova Lancia sembra essere un passo avanti a qualsia altra competitor di pari Segmento e riporta in auge un set di rivestimenti, sostenibili ed ecologici, che si rifanno al tradizionale Panno Lancia.

Qualcosa che in queste immagini è possibile vedere sui sedili, perlomeno nelle parti centrali delle sedute, ma anche nel rivestimento dei pannelli delle portiere che introducono un design molto accattivante e ispirato ancora a quello della Pu+Ra; ancora alla Pu+Ra sembra ispirarsi pure lo stretto tunnel centrale fra i sedili. Il rivestimento blu sembra poi estendersi anche a tutta la plancia, compreso la parte che ricopre il piantone dello sterzo.

Non ci rimane quindi che attendere ulteriori risvolti, in attesa del debutto vero e proprio fissato a metà febbraio.